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傳遭停職 警探張立勇：只是暫時 很快回歸五分局

記者張晨／紐約報導
張立勇(左一)傳遭停職，4日澄清只是暫時被調，將在不久後回歸五分局正常工作。(本報檔案照)
張立勇(左一)傳遭停職，4日澄清只是暫時被調，將在不久後回歸五分局正常工作。(本報檔案照)

曼哈頓華埠社區近日傳出已服務轄區分局近20年的資深探員、社區聯絡官張立勇遭停職；他4日澄清，只是暫被調離接管行政一職，市警高層也回應稱該調令僅為「暫時」；五分局表示，分局中張立勇的辦工桌仍在，他也未因潛在性調查被勒令收檢個人物品，將在不久後回歸五分局正常工作。

2019年華埠遊民爆頭案，張立勇整日駐守在警局外。(記者張晨／攝影)
2019年華埠遊民爆頭案，張立勇整日駐守在警局外。(記者張晨／攝影)

張立勇4日向本報針對傳遭停職一事回應時坦言，內部調查始於他與此前因酒駕被停職、調離華埠的前局長張保羅(Paul Zangrilli)私交要好，正在進行的調查，使他不便繼續參與五分局日常事務。

市警高層也表示，張立勇只是「暫時」被調至市警機動車服務小組(Fleet Services Division)做行政工作，並未因調查停職或受到任何形式的處分，只是按照市警內部紀律調查規定形式。

張立勇得知傳言稱自己被停職的消息表示，從加入市警就在華埠任職，如今已近20年，經歷了許多社區以及社會案件的影響，但仍不改為社區服務的初心；「此次也一樣，會在不久之後回歸社區。」

社區許多人已視張立勇為社區華裔警員的最熟面孔，從前不少社區大案及押解嫌犯走出警局過堂時他均在現場駐守；而華埠社區也表示，近來依然能看到張立勇來往五分局的身影。

華埠 曼哈頓 華裔

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