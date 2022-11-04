身陷賭博醜聞被調查 市樓宇局長請辭

因為身陷賭博醜聞而面臨刑事調查，市樓宇局長烏爾里希3日宣布辭職。(市議會提供)

因身陷賭博醜聞面臨刑事調查，市樓宇局(Department of Buildings)局長烏爾里希(Eric Ulrich)3日宣布辭職。

市長亞當斯 (Eric Adams)發言人萊維(Fabien Levy)表示，烏爾里希辭職是為了避免市府產生不必要的麻煩，「已經接受辭呈，並祝他好運；尊重隱私，對任何調查內容一無所知。」樓宇局第一副局長威倫契克(Kazimir Vilenchik)將暫代局長一職。

此前報導稱，檢方在調查組織犯罪過程中，發現烏爾里希可能在皇后區 歐松公園(Ozone Park)一家棋牌室後屋與幫派分子有賭債糾紛，但目前調查仍不明朗，不確定烏爾里希是否為調查對象，或只是外圍涉案者；曼哈頓 檢察官辦公室1日扣留烏爾里希的手機，並訊問他兩個小時，不過尚未刑事起訴。

共和黨人烏爾里希2009年當選市議員，去年底屆滿離任，接受亞當斯邀請擔任樓宇局長，年薪24萬3171元；烏爾里希此前就有賭博相關紀錄，他2016年在向市利益衝突委員會申報年度財務時曾披露，賭博獲利5000至4萬7999元，且此後每年都有賭博獲利；目前尚不清楚烏爾里希任市議員時的行為是否被納入調查。

此外，2018年烏爾里希以市議員身分致信法庭，為家庭犯罪團夥Bonanno的共犯Robert Pisani求情；2021年，烏爾里希還透露自己正在戒酒。

而就在2日，亞當斯還在為烏爾里希辯護，稱他仍將繼續履職；市法務部長馬奎(Brendan McGuire)則表示，烏爾里希上任前通過了背景調查。