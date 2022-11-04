外賣郎命案嫌犯妻 准以家暴提辯護

多蘿西(中)律師貝德羅(左)表示多蘿西長年被赫希家暴，不知也不敢詢問他的藏槍。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

紐約皇后區 州高等法院日前解封涉嫌殺害皇后區森林小丘華裔 外賣郎嚴志文嫌犯赫希(Glenn Hirsch)家暴 案密封訴訟，允許她的妻子多蘿西(Dorothy Hirsch)提交已故前丈夫過去毆打她的證據，佐證她不敢詢問對方在她的公寓中囤積槍枝和彈藥，以撤銷她的所有指控。

根據法院消息，多蘿西先前沒有被捕紀錄，警方逮捕她的丈夫赫希涉嫌謀殺華裔外賣郎後，搜查她的公寓，發現八把非法槍枝，被大陪審團以非法持械等罪名起訴，她的代表律師日前指赫西涉家暴多蘿西，當事人因懼怕對方，不敢詢問其存放在家中的物品。

皇后區紐約州高等法院法官王弗朗斯(Frances Y. Wang)1日同意多蘿西辯護律師的訴求，允許被告提交已故丈夫曾家暴的證據。法官引述多蘿西代表律師的申訴長信，指赫西曾「性虐待、毆打割傷、用武器威脅、扇耳光，揚言要殺死她，並涉勒索與蔑視」多蘿西。

赫希(Glenn Hirsch)因長城中餐廳未提供足夠的酸甜醬與其店員和老闆結怨，涉嫌在4月30日槍殺嚴志文；經一個月調查，逮捕赫希，並在與他分居的62歲妻子公寓內發現八把槍枝以及超過200顆子彈。

赫希被捕的兩天後，他的妻子、註冊護士多蘿西投案，以非法持有裝彈槍、非法持有槍枝與彈藥等罪移送法辦；律師曾指檢方逼供，要當事人配合檢方，「榨取」兇嫌赫希的信息。赫西保釋後，在一次上庭前自殺身亡，留遺書指妻子清白。