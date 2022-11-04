公校遊民學生達10％ 皇后區增加最快

紐約市公校學生數正不斷流失。(美聯社)

雖然全市公校 入學率下降，但遊民 家庭學生數量不斷增長，在2021-22學年達到約10萬4000人，相當全市學生總數的10%。

根據非營利兒童權益保護組織(Advocates for Children)日前公布的數據，上學年，沒有穩定住房的公校生達10萬4383人，比前一年增加3.3%。其中，約有三分之二的學生因經濟困難，只能與親戚或是其他人合住；另有約2萬9000名公校生住在遊民所，還有近5500名學生四處流浪，不定期居住在汽車、公園、廢棄建築物等地點。

與之相應的是，紐約市公校學生數不斷流失，過去五年，有近12萬名學生離開。而因邊境無證移民家庭 留在紐約，沒有穩定住處的學生數仍將攀升。

統計顯示，遊民學生數量最多的區域是布朗士區西南部，有超過五分之一的學生住在臨時住所；他們所在的第九學區，也是全市招收移民學生最多的地區。

皇后區則成為遊民學生數量增長最快的社區，過去一年增12.3%；尤其是包含可樂娜(Corona)、艾姆赫斯特(Elmhurst)、麥斯佩斯(Maspeth)、以及瑞吉屋(Ridgewood)的第24學區，2021-22學年增加了21.9%。

而根據市遊民服務局(Department of Homeless Services)數據，截止本月初，皇后區緊急庇護所收留人數也為全市最高，占無證移民數32%。市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)表示，「這說明紐約市正經歷住房和移民的雙重危機。」