火災後違規整修租屋 華人房東挨告
日落公園遭遇火災的一棟租金穩定公寓租戶對華裔房東以及市府與州府監管機構提起訴訟。稱業主對公寓非法改造，試圖讓他們無法回到原公寓居住。
火災發生於去年秋天，據Brooklyn Paper報道，租客月前向曼哈頓高級法院提訟，指房東Jane、Xiang Yang與William Yang, LLC非法向市樓宇局(DOB)申請許可，對布碌崙43街475號的六個單元中的至少四個進行重大格局更改。因是租金穩定樓宇，任何重大改變都應先得到紐約州住房和社區重建辦公室(DHCR)批准。但房東跳過程序。 樓宇局在沒有獲得DHCR信息的情況下批准這些更改。
根據樓宇局紀錄，獲批准後，房東減少臥室面積、數量、增浴室等。控方指，如果計畫與許可證不被取消，房東繼續裝修，原告將受不可挽回的傷害，因為新裝修公寓將不再適合他們的需要，被告也可能提高房租，使原告面臨流離失所，要求房東停止裝修，將樓宇恢復到火災之前的格局。
除房東之外，代表租戶的法律援助協會(Legal Aid Society)提起的訴訟還針對DOB與DHCR。律師說，DOB批准許可證時違反法律，沒有確保已獲DHCR批准。這是法律漏洞，如果DHCR與DOB協調，其實很容易得到糾正。
DOB發言人聲明指，當所有規定要求得到滿足時，有法律義務核發許可證。DOB的批准並不能免除業主遵守其它政府規定，正審查此訴訟。
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