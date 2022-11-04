火災後違規整修租屋 華人房東挨告

原租戶狀告租金穩定樓業主火災後非法改造。(取自谷歌街景圖)

日落公園 遭遇火災的一棟租金 穩定公寓租戶對華裔房東 以及市府與州府監管機構提起訴訟。稱業主對公寓非法改造，試圖讓他們無法回到原公寓居住。

火災發生於去年秋天，據Brooklyn Paper報道，租客月前向曼哈頓高級法院提訟，指房東Jane、Xiang Yang與William Yang, LLC非法向市樓宇局(DOB)申請許可，對布碌崙43街475號的六個單元中的至少四個進行重大格局更改。因是租金穩定樓宇，任何重大改變都應先得到紐約州住房和社區重建辦公室(DHCR)批准。但房東跳過程序。 樓宇局在沒有獲得DHCR信息的情況下批准這些更改。

根據樓宇局紀錄，獲批准後，房東減少臥室面積、數量、增浴室等。控方指，如果計畫與許可證不被取消，房東繼續裝修，原告將受不可挽回的傷害，因為新裝修公寓將不再適合他們的需要，被告也可能提高房租，使原告面臨流離失所，要求房東停止裝修，將樓宇恢復到火災之前的格局。

除房東之外，代表租戶的法律援助協會(Legal Aid Society)提起的訴訟還針對DOB與DHCR。律師說，DOB批准許可證時違反法律，沒有確保已獲DHCR批准。這是法律漏洞，如果DHCR與DOB協調，其實很容易得到糾正。

DOB發言人聲明指，當所有規定要求得到滿足時，有法律義務核發許可證。DOB的批准並不能免除業主遵守其它政府規定，正審查此訴訟。