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百老匯91號遊民所改收無證客？商家：最好都不要

記者顏嘉瑩／紐約報導
市議員馬泰提議，將東百老匯91號改為收容無證客的庇護所，兩年後再改建老人公寓，以作為目前市府規畫的遊民收容所替代方案。(記者顏嘉瑩／攝影)
市議員馬泰提議，將東百老匯91號改為收容無證客的庇護所，兩年後再改建老人公寓，以作為目前市府規畫的遊民收容所替代方案。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠百老匯91號的動向受社區關注，近日市議員馬泰(Christopher Marte)向市府提議，建議將大樓暫移用中美洲無證客庇護所，兩年後改建成老人公寓的替代方案，受到大華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)支持；不過附近商家3日表示，「無證客沒有比遊民好到哪裡去」，最好都不要。

馬泰2日的宣布，受到大華埠民權聯盟的支持；該聯盟成員王鏑3日受訪時表示，馬泰上月21日，在社區代表與市府針對東百老匯91號大樓的討論會議上，提出替代方案計畫，當時與會的社區代表包括紐約中華公所主席曾偉康、民主黨65區黨代表于金山、前紐約州上訴法院華裔法官凌德麗、美國福建同鄉會榮譽主席鄭思祺，大華埠民權聯盟成員陳建閃醫生、鄭明佑律師、陳秀冰會計師和王鏑等人。

社區代表認為，作為紐約市民，應負起責任，共同分擔整個城市的問題；對來自中南美洲的無證客，華埠社區也願意分擔市府壓力，若能將原計畫收容單身男性遊民的收容所，改成收容無證客的庇護所，之後再改建成老人公寓，不僅可以分散市府收容無證客的負擔，也能減輕社區接收遊民的壓力。

不過東百老匯周邊商家認為，收容無證客沒有比收容遊民好到哪裡去；在東百老匯開業十多年的閩安中美蔘行業者陳先生表示，「如果可以，兩個都不要，改作寫字樓或居民樓就好。」

陳先生說，無證客來社區既沒身分又沒錢，無助消費經濟，還可能讓社區人口變混雜，最後恐成治安黑點。

同一條街上的小商家李先生也說，並非想將無證客汙名化，但無證客連吃飯都是問題，難保到了社區不會小偷小摸，造成商家困擾；李先生表示，東百老匯新怡東樓關門後，每天早上都有許多遊民聚集，有人喝酒、吸毒，在街上遊蕩，不僅居民人心惶惶，商家擺在門口的商品被偷、被搶也是常有的事。

對此王鏑表示，如果社區能有完全選擇權，當然是連無證客庇護所都不要建最好，但考慮現實面，只能選擇折衷方案，馬泰提出的替代方案即為一例；他也說，其實華人來到美國，也有很多人是無證客，但大家腳踏實地辛苦工作，生根茁壯，實現美國夢，他不完全贊同無證客將成為社區治安問題的說法。

在馬泰提出替代方案後，目前市府承諾會考慮，王鏑對市府態度持平，替代方案是否能如願執行還有待觀察，他也呼籲社區應該有籌款、繼續打官司的決心和毅力，「感謝馬泰願意領導社區，提出該計畫，居民也要有毅力、願意維護自己的社區，否則現在沒落的東百老匯，可能就是未來華埠社區的縮影。」

無證客 華埠 百老匯

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