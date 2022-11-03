長風中樂團「首演作品音樂會」 5日紐約登台

長風中樂團本月5日舉行第28屆「首演作品音樂會」。(主辦單位提供)

長風中樂團本月5日舉行第28屆「首演作品音樂會」，將上演五首作品。首演該團的委約作品Joel Hoffman的「火神話」，此作為新笛、琵琶、二胡、大提琴和顫音琴而作，以中國五行中的火為主題，通過各種聲音的組合，

來刻劃火的各種顏色和型態。周龍的「琵琶鑼」（琵琶、二胡、大提琴和打擊樂），從傳統的京劇 鑼鼓，引發出陣陣古老的幽思和現代的閃亮。

沈逸文的琵琶獨奏「俑」，則是運用琵琶的“文武曲”表現手法，展開的對秦墓兵馬俑“靜與動”的聯想與想像。王國偉的「離愁」，用短笛、二胡和大提琴之間不斷的離調的對話，表現了離別的淒楚。華彥鈞的二胡曲「聽松」，加入打擊樂的助奏，更顯現出松樹的挺拔壯觀，折射出剛毅堅韌的人格。

「首演作品音樂會」是長風中樂團最具特色的活動之一，至今該團已委約並首演了114位作曲家的177首新作品，包括陳怡、周龍、盛宗亮、黃若、梁磊、Eric Moe，Mathew Rosenblum，Derek Bermel等作曲家。為此獲得了美國室內樂協會（Chamber Music America）和美國作曲家、作家和出版商協會（ASCAP）的「探索節目」特別獎，以表彰樂團獨特的東西方音樂結合的節目以及不斷委約作曲家創作。

擔任此次演出的演奏家：王國偉（二胡），孫麗（琵琶），Anna Urrey（笛），Kirsten Jermé（大提琴），Frank Cassara、鄭小慧（打擊樂）。演出時間：11月5日（星期六）晚7點30分。地點：古典音樂迪曼納中心Benzaquen Hall（紐約西37街450號）。