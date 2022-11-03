訪世報 廖安怡：解決積弊已久問題 須挺身而出

廖安怡(左)與張宗智，就社區議題交換看法。(記者張寒暘／攝影)

共和黨 籍第40選區州眾議員 候選人廖安怡2日拜訪世界日報，表示將從治安與交通入手恢復社區榮景，重申維護中小企業及弱勢族群合法權益的立場與決心，並分享競選之路的挑戰與感動。

世界日報紐約社社長張宗智與廖安怡，就大眾關注的社區治安、交通、民生住房及經商環境等議題，交換看法。

廖安怡說，疫期針對亞裔的暴力犯罪數量上升，現行的交通政策嚴重阻礙社區商業發展，「緊急租金援助計畫」(ERAP)加劇屋主與房客間的不信任，政府預算規畫傾向支付無證移民 的高昂開銷，未能優先保障納稅者。

投身社會運動多年，廖安怡說，她為貫徹自己的理念與解決積弊已久的社會問題，必須挺身而出，一步一個腳印地宣揚政見，爭取志同道合的民眾，一起改善自己所居住的地方。

目前紐約州第40選區的州眾議員一職並無其他共和黨與保守黨人參選，廖安怡全力挑戰現任民主黨籍州眾議員金兌錫。她呼籲皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等地的選民踴躍投票。

廖安怡說，她為了選舉辭掉工作，十分感謝選舉義工無私奉獻，親朋好友與教會弟兄姊妹的慷慨解囊，支持她競選；她對選舉結果充滿信心

移民美國將近40年的廖安怡，經常參與爭取權益的抗議活動；為社區發聲的同時，她也利用業餘時間與專長服務社區，結交許多懷抱同樣理想的志工，為她此次參選累積了不少人氣與助力。