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家護員挺金兌錫 馬泰：他不畏強權

記者牟蘭／紐約報導
金兌錫(發言者)2日在法拉盛圖書館前舉辦選前造勢活動。(記者牟蘭／攝影)
金兌錫(發言者)2日在法拉盛圖書館前舉辦選前造勢活動。(記者牟蘭／攝影)

眾議員金兌錫(Ron Kim)2日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉辦選前造勢活動，市議員馬泰(Christopher Marte)、家庭護理員與本地居民等站台，支持他競選連任第40選區州眾議員，指他不畏強權，為弱勢群體發聲。

馬泰表示，金兌錫關心社區所有群體，為弱勢發聲，無論另一方是前州長還是大公司，他從不畏強權，「今天站在他身後的支持者需要一個戰士，(金兌錫)就是那個人。」

從事十年護理，阮英娜說其中六年都是24小時工作制，照顧臥床女病人，每兩小時幫翻身，沒時間睡覺，「長期下來，我身體散了，常身體痛與失眠」；她感謝金兌錫為家庭護理發聲，揭露護理公司剝削工人，與她們並肩作戰。

Ain't I a Woman的代表張Yolanda表示，今年1月亞裔護理工曾站在同一地點支持金兌錫，感謝他為反對24小時發聲，時隔十個月，護理員再次支持他；直到最近護理員才陸續收到州勞工廳的信函拿回被欠的薪水，感謝金兌錫在州府多次爭取。

金兌錫承諾會繼續為護理員發聲，爭取權益，批評對手以治安製造恐慌，「更困難的是為弱勢發聲，阻止日益增加的仇恨犯罪」；他呼籲選民投票，日後會繼續在州府為社區發聲。

州眾議會第40選區包括皇后區法拉盛、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等亞裔集中社區，現任議員金兌錫將於8日與共和黨和保守黨候選人廖安怡(Sharon Liao)角逐此席位。

亞裔 法拉盛 眾議員

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