我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

東百老匯91號酒店轉為老人公寓 提案

記者張晨╱紐約報導
社區盼改建東百老匯91號為老人公寓。(馬泰辦公室提供)
社區盼改建東百老匯91號為老人公寓。(馬泰辦公室提供)

市議員馬泰(Christopher Marte)2日在擬轉為「遊民避風港」的東百老匯91號酒店前宣布，由於法官已判決爭議多年的伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)禁止改建為老人公寓，但市府建設款項已下達，故提議將該筆資金轉入91號酒店，轉為老人公寓以取代遊民所建案。

馬泰表示，華埠有26%人口超過65歲，30%生活在貧困線之下，家庭收入中位數2萬7761元，而華埠月租中位數為979元，超過一般家庭的負擔能力。

由於已經爭吵八年的伊利沙白街花園改建案被法官否決，但市府施工資金已經下撥，故提議將另一爭議處東百老匯91號，使用該資金轉為老人公寓。提案指，將現有的七層加蓋至八層，總面積4萬4000平方呎，提供63個居住單元，地下室和一樓為公共空間，拓寬電梯和殘障設施。

由於伊利沙白街花園建案被否決，馬泰表示，社區和民選官員同意，可以將建案轉移到他處，繼續服務社區；除哈德遜街(388 Hudson St.)388號外，東百老匯91號已確定為備選地點，在獲得市議會成員支持的情況下，可提供更多住房和社區空間。

百老匯 華埠 遊民

上一則

訪世報 廖安怡：解決積弊已久問題 須挺身而出

下一則

民選官員到訪 華埠東百老匯：盼重現人氣

延伸閱讀

11月8日投票 聖馬刁縣提案簡介

11月8日投票 聖馬刁縣提案簡介
11月8日投票 蘇諾瑪縣提案簡介

11月8日投票 蘇諾瑪縣提案簡介
11月8日投票 康曲柯士達縣提案簡介

11月8日投票 康曲柯士達縣提案簡介
樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛

樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛
10月紅潮來襲？民主黨人憂衝擊選情

10月紅潮來襲？民主黨人憂衝擊選情

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜