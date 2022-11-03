東百老匯91號酒店轉為老人公寓 提案

社區盼改建東百老匯91號為老人公寓。(馬泰辦公室提供)

市議員馬泰(Christopher Marte)2日在擬轉為「遊民 避風港」的東百老匯 91號酒店前宣布，由於法官已判決爭議多年的伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)禁止改建為老人公寓，但市府建設款項已下達，故提議將該筆資金轉入91號酒店，轉為老人公寓以取代遊民所建案。

馬泰表示，華埠 有26%人口超過65歲，30%生活在貧困線之下，家庭收入中位數2萬7761元，而華埠月租中位數為979元，超過一般家庭的負擔能力。

由於已經爭吵八年的伊利沙白街花園改建案被法官否決，但市府施工資金已經下撥，故提議將另一爭議處東百老匯91號，使用該資金轉為老人公寓。提案指，將現有的七層加蓋至八層，總面積4萬4000平方呎，提供63個居住單元，地下室和一樓為公共空間，拓寬電梯和殘障設施。

由於伊利沙白街花園建案被否決，馬泰表示，社區和民選官員同意，可以將建案轉移到他處，繼續服務社區；除哈德遜街(388 Hudson St.)388號外，東百老匯91號已確定為備選地點，在獲得市議會成員支持的情況下，可提供更多住房和社區空間。