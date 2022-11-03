民選官員到訪 華埠東百老匯：盼重現人氣

被閩籍社區視為地標的東百老匯88號如今滿是空店。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠 東百老匯 遭疫情重創至今尚未復甦，當地商家及社區組織代表、市議員馬泰(Christopher Marte)及州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)等，2日走訪街區，瞭解所面臨的困境；商家與房東表示，遊民 所、戒毒中心等，這裡已成紐約市下城的「落灰死角」，若這些因素不斷擴大，恐影響華埠社區整體經濟發展。

當日走訪的商家包括麒麟金閣、華園、溫娜酒吧(Winnie's Bar)以及88號的新怡東樓舊址、以及擬議改為「遊民避風港」 的現東百老匯91號酒店。

影音來源：記者張晨

麒麟金閣負責人劉增棋表示，餐廳周圍有戒毒所，食客常會無故被騷擾，不得不聘請私人保安，也增加了開支；經濟蕭條帶來治安下降，治安越差越無人敢踏進社區，惡性循環，如今連本地民眾都很少願意到東百老匯。

于金山任職中華公所主席時就關切戒毒所入駐社區，他當日表示，以東百老匯35號的戒毒中心為例，入駐後，臨近的婚紗店迅速搬離；巧言說戒毒所設立是「為了社區」但無疑是把社區當作垃圾場。

被福建社區視為地標的東百老匯88號，進門只見清空的商店和一道道落鎖的捲簾門，運營方總經理陳泰瑞(Terry Chan)表示，該樓租戶因地稅飛漲帶來的租金上漲而無法生存，紛紛搬走，疫情及新怡東酒樓的關閉加劇問題，原有的100多家商戶已流失約八成。

「歡迎來華埠」創辦人李佩欣(Victoria Lee)10月在此舉辦「88EastFair」快閃活動，參與的商家從本地烹飪、茶藝用具老店，到華裔新銳設計師的飾品、服裝；還在怡東樓二樓擺麻將桌，望再聚人氣。