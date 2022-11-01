護工示威廢24小時工作制 市議長關注

華人護理員再度抗議，要求黃敏儀支持廢除24小時工作制提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)

數十名華人 護理員31日聚集法拉盛 圖書館，抗議24小時工作制，要求市議員黃敏儀支持市議員馬泰(Christopher Marte)的提案，將家庭護理員工時改為12小時，維護婦女勞工 權益。

由馬泰領頭提出的第175號法案，要求廢除市家庭護理員的24小時工作制，實行每天兩班、每班12小時的輪班制，且每周工作不可超過50小時，目前已得到27位市議員連署；31日，數十名華人護理員再度集結法拉盛，手舉「虐待華人婦女」、「種族暴力」等標語，要求黃敏儀支持該項提案。

護理員李美嫻表示，她做了八年24小時制的護理，每周連續三至四天，照顧的臥床病患需每兩小時翻身，每日工作24小時卻僅得13小時工資，她的公司未參加工會的仲裁，而經勞工局調查，拖欠她逾29萬元的工資及罰款，如今她周身骨痛，嚴重失眠。護工李雅雲表示，自己的情況類似，1199工會醫保雖批准她的用藥，卻支持24小時工作制，雖已向黃敏儀遞交請願書，她卻罔顧民意，以無資金作為說辭。

黃敏儀幕僚長柯立人回應，極端的種族主義言論是危險的，且無助解決工人和病患的真正問題，黃敏儀堅定支持廢除 24 小時工作制，但議會通過一項無資金支持的法規，將對被照顧者及護工都產生不利影響，州級的民代必須對12小時工作制撥款，確保年長者及殘障人士不會因失去居家照護而被迫進入療養院。黃敏儀也將繼續推動幫助護理員和受照顧者的政策。