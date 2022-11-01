我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

護工示威廢24小時工作制 市議長關注

記者鄭怡嫣╱紐約報導
華人護理員再度抗議，要求黃敏儀支持廢除24小時工作制提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華人護理員再度抗議，要求黃敏儀支持廢除24小時工作制提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)

數十名華人護理員31日聚集法拉盛圖書館，抗議24小時工作制，要求市議員黃敏儀支持市議員馬泰(Christopher Marte)的提案，將家庭護理員工時改為12小時，維護婦女勞工權益。

由馬泰領頭提出的第175號法案，要求廢除市家庭護理員的24小時工作制，實行每天兩班、每班12小時的輪班制，且每周工作不可超過50小時，目前已得到27位市議員連署；31日，數十名華人護理員再度集結法拉盛，手舉「虐待華人婦女」、「種族暴力」等標語，要求黃敏儀支持該項提案。

護理員李美嫻表示，她做了八年24小時制的護理，每周連續三至四天，照顧的臥床病患需每兩小時翻身，每日工作24小時卻僅得13小時工資，她的公司未參加工會的仲裁，而經勞工局調查，拖欠她逾29萬元的工資及罰款，如今她周身骨痛，嚴重失眠。護工李雅雲表示，自己的情況類似，1199工會醫保雖批准她的用藥，卻支持24小時工作制，雖已向黃敏儀遞交請願書，她卻罔顧民意，以無資金作為說辭。

黃敏儀幕僚長柯立人回應，極端的種族主義言論是危險的，且無助解決工人和病患的真正問題，黃敏儀堅定支持廢除 24 小時工作制，但議會通過一項無資金支持的法規，將對被照顧者及護工都產生不利影響，州級的民代必須對12小時工作制撥款，確保年長者及殘障人士不會因失去居家照護而被迫進入療養院。黃敏儀也將繼續推動幫助護理員和受照顧者的政策。

針對第175號法案，市議長歐德思((Adrienne Adams)辦公室回應，市議會公民服務與勞工委員會(Committee on Civil Service and Labor)於9月6日召開聽證會，收集各界對該案的意見。提案由該委員會主導審查，黃敏儀並非成員。就市議會的運作而言，連署(sponsor)與否並非支持某項提案的指標，議員常投票贊成自己沒有參與連署的法案。

華人護理員再度抗議，要求黃敏儀支持廢除24小時工作制提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華人護理員再度抗議，要求黃敏儀支持廢除24小時工作制提案。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華人 勞工 法拉盛

上一則

紐約客談／ 社媒挑戰樂極生悲 家長留意

下一則

新亞室內樂協會11/4募款餐會「東西合璧」

延伸閱讀

中共20大後座談：分裂鬥爭才開始

中共20大後座談：分裂鬥爭才開始
齊默爾曼挺針灸法 法拉盛辦公室開幕

齊默爾曼挺針灸法 法拉盛辦公室開幕
3秒破門、4分鐘偷走千元藥...法拉盛華人藥店頻遭竊

3秒破門、4分鐘偷走千元藥...法拉盛華人藥店頻遭竊
法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援

法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援
法拉盛脫貧 華人：須消除年齡歧視

法拉盛脫貧 華人：須消除年齡歧視

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了

「我抓住了她一隻手」澳洲男憶魂斷梨泰院好友：救不了
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她