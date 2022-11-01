修改保釋制度 詹樂霞：需更多數據支持

競選連任的紐約州檢察長詹樂霞31日舉辦少數族裔媒體座談會。(記者和釗宇╱攝影)

競選連任的紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)10月31日舉辦少數族裔媒體座談會，對於日益嚴重的犯罪問題，詹樂霞表示，對修改現行保釋制度持開放態度，但仍須看是否有數據支持，同時考慮心理健康 等其他因素影響；至於「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)，她建議民眾對濫用該項目的情況向州檢察長辦公室舉報。

根據此前民調，詹樂霞對共和黨州檢察長候選人亨利(Michael Henry)的領先優勢已經縮小至個位數，而她此前一改支持現行保釋制度的態度，也讓共和黨批評她朝三暮四；對此詹樂霞重申，她對收緊保釋制度持開放態度，「目前紐約市有些類別的犯罪呈增長趨勢，民眾確實擔憂，但要解決犯罪問題，不能只關注保釋制度改革，而是應該在評估數據的前提下，考慮各種可能因素。」

她表示，自2019年保釋制度改革以來，紐約州的總體犯罪率是下降的，只是部分暴力犯罪類別的有所增加；要確定保釋制度是否助長犯罪飆升，需評估數據，及估心理健康問題等可能因素。疫情期間，許多精神病院的病床都轉為新冠病床，導致心理健康服務資源急劇減少；此外，也應加強審前服務(Pretrial service)，刑事司法人手較少也是因素之一。

此前華裔小房東頻頻示威，要求州府取消「緊急租金援助計畫」，因不少無良租客拖欠房租超過一年；對此詹樂霞表示，該項目是疫期支持租客的必要舉措，但的確有租客濫用，她鼓勵深受此害的小房東向州檢察長辦公室舉報；對於是否支持停止該計畫，詹樂霞表示，這需要與州議會合作評估濫用的普遍程度，因此積極舉報有助州檢察長辦公室做出分析。