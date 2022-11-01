布碌崙取締違法大麻店 共和黨人籲持續

共和黨人28日在貝瑞吉召開記者會，呼籲市府嚴打違規經營的大麻商店。(記者顏潔恩/攝影)

在布碌崙 (布魯克林)民選官員呼籲取締社區非法販賣大麻 的零售店後，轄管班森賀的62分局近日針對商家進行突擊檢查，沒收大量的大麻及未稅私菸；共和黨民選官員近日也呼籲繼續嚴打無照商店。

紐約州大麻零售許可執照還未分發，但紐約市街頭已開張多間大麻零售店，且開始販售；布碌崙市議員紀思庭(Justin Brannan)、郭納德(Andrew Gounardes)日前致信給市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，要求採取執法行動關閉無照商店。

62分局日前在警官塞迪羅(Alexander Cedillo的帶領下，出動社區協調警員(NCO)、公共安全組警員展開執法；突擊檢查轄區內20多間商店，搜出超過1500個不同大小包裝的大麻，並沒收外州未稅私菸。

28日共和黨國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)、州眾議員候選人布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)在貝瑞吉召開記者會，呼籲市府打擊在當地猖狂違規營業的大麻零售店；瑪麗奧說，這些店出現在住宅區、學校、教堂和社區中心附近。紐約市犯罪率飆升，民眾最不需要的就是街邊出現「非法藥房」。