房客:給我2萬才搬 華人法院外喊不公

小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

數十名以華裔為主的小房東 近日在皇后區 民事法院前抗議，多名屋主指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周四在法院外舉牌，盼法官看到他們訴求；一名屋主稱，已15個月沒收到租，房客近期告知，想要他搬走要付2萬元，感到不公。

以華裔為主的小房東高舉「兩年沒收租很不應該」、「請房屋法院公平對待」以及「小房東想要回家」等標語抗議，民事法官共和黨人候選人沙納漢(William David Shanahan)也到場聲援小房東。

劉Rickey表示，從事酒店服務業的他，2018年用所有積蓄並向親友借錢，在麥斯佩斯(Maspeth)買下一棟「聯排屋」(Townhouse)，通過仲介租給一名白人，「背景調查和銀行帳單都查了」。房客去年7月開始拒交房租，他聘律師在房屋法庭提告房客，要求對方搬離，卻被法官告知，因對方申請「緊急租金 援助計畫」(ERAP)，案件已被凍結，他自行支付地稅和水費，共計近萬元。

最無奈的是，房客近期買了市值4萬多元的休旅車，還明確告知，想讓他搬走，必須要歸還押金、第一個月的租金並支付搬家費等，計2萬元左右；他與其他小房東已多次拜訪民代，兩個月前開始在法院前舉牌，求公道。

韓雪梅表示，她以2100元於2018年底，把艾姆赫斯特的兩室公寓租給西語裔租客，2020年開始，對方拒付房租，又申請「緊急租金援助計畫」，她申請上庭，至今還沒排到期。面對房客拒繳房租，從事餐館的她只能自行支付管理費與地稅，但在社群媒體上卻看到租客去外州旅遊，住500元一晚的豪華酒店，還換新車，感嘆「政府的法規讓好房客也變壞」。