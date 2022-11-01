史島2旅館收容難民 物資堆積居民不滿

市議員卡爾日前已和市府機構溝通，定下接收民眾物資的地點。(本報檔案照)

儘管史泰登島民選官員反對，但島上兩家旅館 已陸續設為無證移民 收容所，並接納數量不明的移民；近來部分民眾將大量物資放在旅館附近，因未妥善處理，居民不滿引起衛生問題，希望早日處理。

在市府安排下，位於史島中島區特拉維斯(Travis)的兩家旅館，Wild街310號的Comfort Inn、Wild街300號的Holiday Inn Express都被設為臨時庇護中心，接待從南部送至紐約市的無證移民；近來不少居民投訴，善心人士捐物資給移民，但未妥善處置，很多被丟棄在街道上，影響交通及衛生。

史島121分局局長Eric Waldhelm表示，已收到市長亞當斯 (Eric Adams)的通知，這些移民預計將逗留六至九個月；很多居民同情，捐贈食物和衣物，但民眾的日常生活不該受到影響。

選區包括當地的市議員卡爾(David Carr)也接到投訴，他指出，很多愛心人士捐贈但不知道物資的投放的地點，開車經過酒店時，就直接把物品放在附近；他已聯繫市社會服務局、市遊民服務局，定下接收物資的地點。

有興趣捐贈的民眾可送到位於北灘Stapleton的Wright街117號的First Central Baptist Church，時間是周一至五，早上9時至下午5時，以及南灘Nelson大道110號的St.Clare's Church，時間是周六上午9時至11時。