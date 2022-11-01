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薪資透明法上路 華人反應不一

記者胡聲橋╱紐約報導
薪資透明法正成為全美新趨勢。(Getty Images)
薪資透明法正成為全美新趨勢。(Getty Images)

紐約市的「薪資透明法」(Wage Transparency Law)今(1日)起生效，要求雇主在刊登用人廣告時明確說明底薪的範圍。支持者稱有助促進薪酬平等，尤其是男女員工和不同族裔員工。華社業主則對新法反應不一。

多年來，紐約市的公司在刊登招聘廣告時不需要公布薪資，求職者對可能的薪資一無所知，員工也不知彼此薪資差距。新法要求四名員工以上的企業在刊登招聘廣告時，必須列出每個職位的底薪範圍，不包括加班、帶薪休假和健康保險等其他福利。

薪資透明法是前市長白思豪(Bill de Blasio)在任期的最後由市議會通過。公司高管和商業團體抱怨，該法沒有徵求他們的意見，該法後來推遲到11月才實施，並取消對首次違規行為的罰款，但累犯最高可罰25萬元。該法由紐約市人權委員會(Commission on Human Rights)執行。

新冠疫情使勞動力市場傾向於雇員，類似紐約市的「薪資透明法」正成為全美趨勢。科羅拉多州在今年早些時候已實施類似的法律，加州和華盛頓州將在明年強制推行。紐約州議會6月也通過一項與紐約市類似的薪資透明法案，但州長尚未簽署。

華人業主對該法有不同反應。一家準備招聘會計的食品店業者May說，她已按要求，把招聘職位的薪酬範圍按照市場估出來，交給刊登徵人廣告的媒體，方便從1日開始使用。

廣告印刷公司業主李先生說，他計畫登一周徵人廣告，現在已經登了四天，還剩下三天，但沒聽說過「薪資透明法」。他說自己一貫的做法是與應聘者面談薪酬，認為這比較靈活，不會使自己陷入被動，也不會讓同行難堪。他認為，如果硬要實施「薪資透明法」，不少雇主可能會選擇登最低時薪，或登一個跨度特別大的薪酬範圍，敷衍了事。

不少華人開超市、餐館、洗衣店，業主大多參照紐約市最低時薪給員工付酬，而且這些商家找人也很少公開登廣告，因此覺得新法影響不大。

紐約市從1日起實施薪資透明法。(美聯社)
紐約市從1日起實施薪資透明法。(美聯社)

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