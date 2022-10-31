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華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

記者和釗宇╱紐約報導
此前被控詐騙醫保的曼哈頓華裔醫生梅馬文，近日在一場遊艇事故中離奇失蹤。(取自梅馬文臉書)
此前被控詐騙醫保的曼哈頓華裔醫生梅馬文，近日在一場遊艇事故中離奇失蹤。(取自梅馬文臉書)

此前被控詐騙醫保的曼哈頓華裔醫生梅馬文(Marvin Moy，音譯)，近日在一場遊艇事故中離奇失蹤。

紐約南區聯邦檢方今年初指控梅馬文等五人團夥涉嫌詐騙醫保，涉案金額7000多萬元；梅馬文是Rutland Medical PC診所的創始人，在布碌崙中部地區和曼哈頓華埠等地設有診所；根據起訴書，梅馬文自2008年至2021年涉嫌誤導病人接受不必要的電極診斷等醫療程序，籍此抬升醫療帳單繼而獲取保險公司的賠償。

然而，紐約郵報報導，本月梅馬文搭其海釣船，在距離長島南部火島(Fire Island)25哩海域與一艘大型船隻相撞沉沒；海岸警衛隊發現船隻殘骸和燃油痕跡；不過梅馬文的朋友表示，「事故」疑點頗多，許多事實並不清晰。

根據海岸警衛隊的聲明，梅馬文的船於10月12日晚間出海，13日凌晨「被指一艘大型船隻相撞」，船上另一人獲救，但梅馬文失蹤；「我們使用船隻和直升機進行30小時、總計4830海哩搜索無果。」翌日停止搜救，但仍在對事故進行調查。

梅馬文的朋友表示，雖然梅馬文愛好出海，但午夜出海不尋常，而且與他一同出海的人並非親密朋友，只是他從長島漁友圈認識的人；「也須還有極小概率他被困在小礁石上，我們只是想知道答案。」

梅馬文原定在他失蹤後一周出庭，目前事故仍在調查；10月19日開庭，梅馬文的律師告知法官，根據海岸警衛隊法務代表的說法，在事故調查結束前，不應認定梅馬文已經死亡。

長島 曼哈頓 詐騙

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