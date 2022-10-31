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中共20大後座談：分裂鬥爭才開始

記者呂賢修╱紐約報導
「中共20大後，中國向何處去？」座談。(記者呂賢修╱攝影)
「中共20大後，中國向何處去？」座談。(記者呂賢修╱攝影)

中國民主運動海外聯席會議、中華學人聯誼會、中國婦權組織、基督徒公義聯盟29日於法拉盛共同舉辦「中共20大後，中國向何處去？」座談，跨中港台民運、僑界、西藏等人士出席，指國際社會此時不可能指望中國，民間也應瞭解，只有靠自己的力量，才有可能實現民主。

與會人士指，全世界都看到閉幕會習近平下令把前任主席胡錦濤趕出去，而且習家軍全面控權，團派出局，在中共黨史也是前所未聞。前任總書記的表態，可視為提醒黨員看清楚，習的連任及習家軍掌權屬非法無效。中共有句名言「做事情要對得起歷史檢驗」，習近平禁不起中國歷史、中共黨史的檢驗。中共分裂、鬥爭的危機才剛開始。

對於20大期間法拉盛街頭出現許多習近平穿著皇袍的海報，與會人士分析，法拉盛有親共、反共兩種力量，過去若有人貼反共標語，會立刻被撕掉，但這次沒有，因習近平與人民為敵，相信許多海外華人，也覺得20大太黑暗。

主席台一幕也暗示習政府不惜用國家恐怖主義對付黨內反對派，包含新疆等少數民族，還有香港、台灣，幾乎可說都放棄對中共的指望。國際社會應認識其危險性，對內鎮壓、對外擴張，也可能加速威脅台灣。民主國家的共識，也達到歷史高點，提防北京與莫斯科聯手破壞國際秩序、威脅世界和平。

習近平演說提及，要全國、全黨準備驚濤駭浪的改革。不知所指是黨內鬥爭還是中美開戰？但仍可見與和平崛起背道而馳。他也說，下個任期將創造人類文明新型態，建立一個與西方不同的模式，主要是共同富裕，這反映其野心進一步膨脹，想幫人類指引方向。他也提到「守護江山就是守護人民的心」，但所謂守護，是指控制，主打民生、討好基層百姓的民粹主義。

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