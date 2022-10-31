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華裔二戰老兵國會金質獎章 補發17人

記者和釗宇╱紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦儀式，為參加第二次世界大戰的華裔老兵頒發「國會金質獎章」。(記者和釗宇╱攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦儀式，為參加第二次世界大戰的華裔老兵頒發「國會金質獎章」。(記者和釗宇╱攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會30日在曼哈頓華埠舉辦儀式，為參加第二次世界大戰的華裔老兵頒發「國會金質獎章」(Congressional Gold Medal)，共17名家屬代華裔老兵領獎。

在美洲同源會(CACA)提議和華社與民選官員的爭取及推動下，「美國第二次世界大戰華裔退伍軍人國會金質獎章法案」(Chinese American World War II Veterans Congressional Gold Medal Act)2017年在國會通過，2018年12月由前總統川普簽署，目前已有約2萬名經確認的二戰華裔老兵獲得該榮譽。

紐約同源會去年12月曾舉辦儀式，向大紐約地區的280位華裔退伍老兵及家屬頒發該獎章；但因疫情或登記手續原因，一些人未能拿到獎章，紐約華裔退伍軍人會30日在該會伍覺良董事長禮堂，為17名退伍老兵的家屬頒發獎章。

作為二戰老兵之子，紐約華裔退伍軍人會主席伍元天此前也代父領取國會金質獎章；他表示，華裔老兵在二戰的貢獻長期被忽視，多虧有同源會和各界人士呼籲，才讓他們的貢獻得到認可；他說，確認華裔老兵的姓名和信息花費了很長時間，許多人的名字被拼錯，但仍要確保沒有一個老兵被遺忘。

國會金質獎章。(記者和釗宇╱攝影)
國會金質獎章。(記者和釗宇╱攝影)

前市議員陳倩雯也代其外祖父麥文旺領取獎章；她介紹，外祖父青少年時期移民美國，通過參軍入籍，參加過第二次世界大戰，後來申請家人來美，1990年代過世。

她表示，「華裔在美國做出很貢獻，但沒有獲得承認，這個獎章是華社爭取的結果，非常重要，因為代表對華裔貢獻的認同。」

前市議員陳倩雯代其外祖父麥文旺領取獎章。（記者和釗宇╱攝影）
前市議員陳倩雯代其外祖父麥文旺領取獎章。（記者和釗宇╱攝影）
陳倩雯表示，獎章代表著對華裔為美國做出貢獻的認可。（記者和釗宇╱攝影）
陳倩雯表示，獎章代表著對華裔為美國做出貢獻的認可。（記者和釗宇╱攝影）

華裔 華埠 疫情

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