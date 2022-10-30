我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

華康會萬聖節兒童時尚秀 掌聲熱烈

記者顏潔恩╱紐約報導
華康會29日在布碌崙日落公園舉辦的萬聖節活動上，小朋友帶來精彩舞蹈表演。(記者顏潔恩╱攝影)
華康會29日在布碌崙日落公園舉辦的萬聖節活動上，小朋友帶來精彩舞蹈表演。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會攜手市公園局、帝國藍十字藍盾健保公司，29日在日落公園娛樂中心舉行第11屆的萬聖節活動，包括市府、保健、醫院等超過20家機構設攤給民眾帶來最新資訊、小禮物派送；當日作為亮點登場的萬聖節主題時尚秀，吸引許多小朋友扮裝出席，博得現場熱烈掌聲。

此次萬聖節活動包括舞蹈表演、畫臉譜、手工藝、攤位遊戲、尋南瓜、派糖果、跨越障礙物、鬼屋體驗等，每個攤位都吸引兒童及家長聚集；而六歲以下的孩子可優先將免費南瓜帶回家，他們分批前往室外的活動空間尋南瓜，小朋友們找尋南瓜的模樣十分逗趣，玩得不亦樂乎。

活動的亮點為萬聖節時裝秀，當日有接近50名孩童參與，在家長的幫助下穿戴各種主題的服飾，並隨著音樂走秀，自信展示自我，贏得現場一陣又一陣的掌聲。

華人健康協會會長陳麗娜表示，今年活動約有上千人的參與，該會也準備了幾千份的禮物、糖果、公仔派送，希望帶給家庭和孩子難忘的回憶。

由於疫情影響，社區許久未辦大型實體活動，陳麗娜說，看到小朋友與父母一起參加活動，除培養親子關係外，也是相當解壓放鬆的過程，久違的熟悉感又再度回來，「看見孩子臉上真摯的笑容，讓這麼久以來的籌備都值得了。」

該活動受到社會服務機構JemCare、向日葵藝術教育中心、紐約人壽保險、樂天玩具批發公司的贊助支持，其中玩具批發公司贊助了上百個萬聖節玩具、裝飾品給小朋友帶回家。

布碌崙華人健康協會攜手市公園局、帝國藍十字藍盾健保公司29日在日落公園娛樂中心舉...
布碌崙華人健康協會攜手市公園局、帝國藍十字藍盾健保公司29日在日落公園娛樂中心舉行萬聖節活動。(記者顏潔恩╱攝影)

萬聖節 華人 日落公園

上一則

「家庭小廚師」畫賽11月9日截稿

下一則

睽違3年「喂台灣」萬聖節慈善派對登場

延伸閱讀

萬聖節南瓜不浪費 懶人食譜打造美食

萬聖節南瓜不浪費 懶人食譜打造美食
關於萬聖節

關於萬聖節
動物也過萬聖節 南瓜大餐藏有不同彩蛋

動物也過萬聖節 南瓜大餐藏有不同彩蛋
華康會熱鬧萬聖節 10/29日落公園登場

華康會熱鬧萬聖節 10/29日落公園登場
秋天的小兔子

秋天的小兔子

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活