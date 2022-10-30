華康會萬聖節兒童時尚秀 掌聲熱烈

華康會29日在布碌崙日落公園舉辦的萬聖節活動上，小朋友帶來精彩舞蹈表演。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人 健康協會攜手市公園局、帝國藍十字藍盾健保公司，29日在日落公園 娛樂中心舉行第11屆的萬聖節 活動，包括市府、保健、醫院等超過20家機構設攤給民眾帶來最新資訊、小禮物派送；當日作為亮點登場的萬聖節主題時尚秀，吸引許多小朋友扮裝出席，博得現場熱烈掌聲。

此次萬聖節活動包括舞蹈表演、畫臉譜、手工藝、攤位遊戲、尋南瓜、派糖果、跨越障礙物、鬼屋體驗等，每個攤位都吸引兒童及家長聚集；而六歲以下的孩子可優先將免費南瓜帶回家，他們分批前往室外的活動空間尋南瓜，小朋友們找尋南瓜的模樣十分逗趣，玩得不亦樂乎。

活動的亮點為萬聖節時裝秀，當日有接近50名孩童參與，在家長的幫助下穿戴各種主題的服飾，並隨著音樂走秀，自信展示自我，贏得現場一陣又一陣的掌聲。

華人健康協會會長陳麗娜表示，今年活動約有上千人的參與，該會也準備了幾千份的禮物、糖果、公仔派送，希望帶給家庭和孩子難忘的回憶。

由於疫情影響，社區許久未辦大型實體活動，陳麗娜說，看到小朋友與父母一起參加活動，除培養親子關係外，也是相當解壓放鬆的過程，久違的熟悉感又再度回來，「看見孩子臉上真摯的笑容，讓這麼久以來的籌備都值得了。」