我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

「家庭小廚師」畫賽11月9日截稿

紐約訊
「家庭小廚師」繪畫比賽即將於11月9日截止收件。(主辦單位提供)
「家庭小廚師」繪畫比賽即將於11月9日截止收件。(主辦單位提供)

世界日報與美國味全公司聯合主辦的2022「家庭小廚師」繪畫比賽，將於11月9日(周三)截稿。歡迎全美16歲以下的小畫家，抓緊機會，踴躍參賽。

疫情及通膨，華人家庭逆水行舟，孩子或許還沒能力下廚，但暢想「我為家人做的一餐」，是正能量的開始。通過繪畫過程得以培養家庭責任感，使父母感到舒心。恰逢美國味全50周年慶，「分享愛，分享美國味全」一直是味全的價值觀。通過繪畫，小朋友也將與家長分享家庭的愛、感恩與責任感。

競賽主題為「家庭小廚師」。須以繪畫紙(11吋乘14吋)設計作品。採線上線下雙途徑，並鼓勵使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背面註明個人資料：姓名、出生年月日、電話、地址、組別。2022年11月9日之前，將作品寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，逾期恕不接受。若需退回畫作，請提供郵票及信封。

比賽依年齡分為：6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。

主辦單位除提供優勝獎金、獎狀，前三名可獲得獎盃。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元。收件截止日期為11月9日，評選結果及優勝作品訂於12月初公布於世界日報及活動官網。

詳情請參考活動網站bit.ly/wcwj22，或電洽：(718)746-8889分機6309詹先生。

世界日報 疫情 華人

上一則

時報廣場7號線 2男子遭捅傷

下一則

華康會萬聖節兒童時尚秀 掌聲熱烈

延伸閱讀

世報、味全「家庭小廚師」繪畫賽11/9截止

世報、味全「家庭小廚師」繪畫賽11/9截止
「家庭小廚師」繪畫比賽11/09截稿　歡迎小畫家們踴躍參賽

「家庭小廚師」繪畫比賽11/09截稿　歡迎小畫家們踴躍參賽
「家庭小廚師」繪畫賽 11月9日截止收件

「家庭小廚師」繪畫賽 11月9日截止收件
世報、味全家庭小廚師繪畫賽11月9日截止收件

世報、味全家庭小廚師繪畫賽11月9日截止收件
世報與美國味全合辦 「家庭小廚師」繪畫比賽開跑

世報與美國味全合辦 「家庭小廚師」繪畫比賽開跑

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活