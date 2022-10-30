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睽違3年「喂台灣」萬聖節慈善派對登場

記者牟蘭╱紐約報導
「喂台灣」29日在台灣會館舉辦年度慈善萬聖節派對，吸引200多人參加。(記者牟蘭╱攝影)
「喂台灣」29日在台灣會館舉辦年度慈善萬聖節派對，吸引200多人參加。(記者牟蘭╱攝影)

Hello Taiwan「喂台灣」29日在皇后區台灣會館舉辦年度慈善萬聖節派對，主辦方指，疫情爆發後，時隔三年，今年重新舉辦萬聖節派對，帶來歌舞表演與各種節目，吸引200多名學生與家長參與；當天活動上，也為美國紅十字消防安全宣傳活動 (Home Fire Campaign)與颶風伊恩(Hurricane Ian)災區募款7萬元。

「喂台灣」執行長江明信表示，這項活動在2010年開辦時，旨在縮短各世代的距離，吸引更多亞裔年輕人到台灣會館，該組織在每年的萬聖節與復活節也都會舉辦派對，深受家長與孩子歡迎；他說，因疫情爆發，2020年與2021年停辦相關活動，今年疫情趨緩，重啟節日慶典，豐富民眾生活。

江明信說，2012年超級風暴珊迪襲擊紐約，當年該組織迅速募集一筆款項，捐給紐約市消防局基金會，之後每年則繼續該傳統，持續募款以援助遭自然災害的受災區，或幫助暴力受害者重返社會；今年該會為美國紅十字消防安全宣傳活動與颶風伊恩(Hurricane Ian)募款7萬元，回饋社區。

當天的年度慈善萬聖節派對邀請孩子與家長逾200人共同參與，除萬聖節裝扮比賽外，還帶來音樂帶動唱與舞蹈表演，孩子在會場也獲得由主辦方贈送的糖果和禮物，包括一隻台灣熊玩偶。

今年一歲九個月的張Jason裝扮成一隻小恐龍，由媽媽與奶奶用嬰兒推車帶來參加他的首個萬聖節派對；張Jason媽媽表示，孩子在疫情期間出生，曾為防疫，讓孩子連續兩個月在家中不出門，疫情趨緩，希望他多接觸外界，增強自己的溝通能力，早日開口說話。

周女士當天帶九歲的女兒與五歲的兒子參加萬聖節裝扮比賽，她說，兩個孩子從三個月前就開始設計自己的萬聖節服裝，兩人分別扮成公主與超級英雄，感受萬聖節的氣氛。

市議員黃敏儀也到場參加當天的活動表示支持。

「喂台灣」29日在台灣會館舉辦年度慈善萬聖節派對，吸引200多人參加。(記者牟蘭...
「喂台灣」29日在台灣會館舉辦年度慈善萬聖節派對，吸引200多人參加。(記者牟蘭╱攝影)

萬聖節 疫情 颶風伊恩

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