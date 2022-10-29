黃敏儀與1199工會 要求州府為廢除24小時工作制撥款

黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款。(記者牟蘭／攝影)

紐約市議員黃敏儀聯合1199SEIU工會，28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款，避免這項提案在市府通過後，因資金不足，照顧者無法繼續聘用家庭護理；1199SEIU工會代表指，已與華人 看護為此溝通，告知她們未支持這項提案緣由，要求州府增加相關預算 。

黃敏儀表示，因假設護理員睡眠與吃飯時間，即使工作24小時的護理員，只能拿到12小時的薪水，無論對護理員還是被照顧者都有負面影響，「我知道這很不公正與不公平」。

為了改變這種狀況，黃敏儀說，護理員與1199EIU工會在過去20年中，要求州府為此增加經費，允許兩班、12小時的工作制，但州府並未增加撥款，她與工會成員再次呼籲，希望州府聽見民眾訴求。

黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款。(記者牟蘭／攝影)

1199SEIU工會副主席紹布(Helen Schaub)表示，多數24小時工作的護理員被認定為「生活護理」，只能拿到12小時的薪水，但這些員工工作時甚至沒有吃飯時間；她指，雇員在工作期間都應被支付薪水，但若要支付24小時的薪水，政府要追加9億元的預算，其中一半來自州府，另一半來自聯邦。

身體殘疾的社區代表埃爾南德斯(Jose Hernandez)表示，他自1995年受傷後，只有到養老院 生活或選擇家庭護理照顧兩個選項，選擇後者的他，多年來依靠護理生活，深知這份工作的重要；他說，若市議會通過第175號提案，在沒有州府經費的前提下，許多依靠家庭護理的殘疾人與長者，都可能恐失去看護。

黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款；圖為與會的華人家庭護理員。(記者牟蘭／攝影)

數十名華人護理本月多次在黃敏儀辦公室前抗議，要求她支持由市議員馬泰(Christopher Marte)提出的廢除24小時工作制提案，日前還提交一份千人連署，呼籲她支持此案；黃敏儀指，她此前已多次闡述獲得州府經費才能通過此案的重要性，建議護理員向州府施壓為爭取權益。

紹布也指，工會已與抗議的華人護工溝通，告知她們工會尚不支持這項提案的上述緣由。