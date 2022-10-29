我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

黃敏儀與1199工會 要求州府為廢除24小時工作制撥款

記者牟蘭／紐約報導
黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款。(記者牟蘭／攝影)
黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款。(記者牟蘭／攝影)

紐約市議員黃敏儀聯合1199SEIU工會，28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款，避免這項提案在市府通過後，因資金不足，照顧者無法繼續聘用家庭護理；1199SEIU工會代表指，已與華人看護為此溝通，告知她們未支持這項提案緣由，要求州府增加相關預算

黃敏儀表示，因假設護理員睡眠與吃飯時間，即使工作24小時的護理員，只能拿到12小時的薪水，無論對護理員還是被照顧者都有負面影響，「我知道這很不公正與不公平」。

為了改變這種狀況，黃敏儀說，護理員與1199EIU工會在過去20年中，要求州府為此增加經費，允許兩班、12小時的工作制，但州府並未增加撥款，她與工會成員再次呼籲，希望州府聽見民眾訴求。

黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作...
黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款。(記者牟蘭／攝影)

1199SEIU工會副主席紹布(Helen Schaub)表示，多數24小時工作的護理員被認定為「生活護理」，只能拿到12小時的薪水，但這些員工工作時甚至沒有吃飯時間；她指，雇員在工作期間都應被支付薪水，但若要支付24小時的薪水，政府要追加9億元的預算，其中一半來自州府，另一半來自聯邦。

身體殘疾的社區代表埃爾南德斯(Jose Hernandez)表示，他自1995年受傷後，只有到養老院生活或選擇家庭護理照顧兩個選項，選擇後者的他，多年來依靠護理生活，深知這份工作的重要；他說，若市議會通過第175號提案，在沒有州府經費的前提下，許多依靠家庭護理的殘疾人與長者，都可能恐失去看護。

黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作...
黃敏儀聯合1199SEIU工會28日在法拉盛舉辦集會，要求州府為廢除24小時工作制撥款；圖為與會的華人家庭護理員。(記者牟蘭／攝影)

數十名華人護理本月多次在黃敏儀辦公室前抗議，要求她支持由市議員馬泰(Christopher Marte)提出的廢除24小時工作制提案，日前還提交一份千人連署，呼籲她支持此案；黃敏儀指，她此前已多次闡述獲得州府經費才能通過此案的重要性，建議護理員向州府施壓為爭取權益。

紹布也指，工會已與抗議的華人護工溝通，告知她們工會尚不支持這項提案的上述緣由。

華人 預算 養老院

上一則

法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援

下一則

現金付員工薪水逃稅 華男被罰近10萬

延伸閱讀

馬州斥資3570萬元 升級行人、單車步道

馬州斥資3570萬元 升級行人、單車步道
力挺加州31號公投案 前紐約市長彭博捐2880萬元

力挺加州31號公投案 前紐約市長彭博捐2880萬元
紐約市議長令員工結束居家上班 工會抗議

紐約市議長令員工結束居家上班 工會抗議
1／10加州家庭每月欠上百元水費 州府經費不足恐難救

1／10加州家庭每月欠上百元水費 州府經費不足恐難救
不滿人力不足 聖縣醫師工會11月罷工

不滿人力不足 聖縣醫師工會11月罷工

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認