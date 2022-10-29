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彭博、馬軍 獲亞洲協會亞裔改變者獎

記者和釗宇／紐約報導
亞洲協會日前在曼哈頓舉辦2022年度年會，前市長彭博(右)獲頒亞裔改變者獎。(記者和釗宇／攝影)
亞洲協會日前在曼哈頓舉辦2022年度年會，前市長彭博(右)獲頒亞裔改變者獎。(記者和釗宇／攝影)

亞洲協會(Asia Society)日前在曼哈頓舉辦2022年度年會，頒發亞裔改變者獎(Asia Game Changer Awards)，表彰在應對氣候變遷方面做出傑出貢獻的人士；當晚包括紐約前市長彭博(Mike Bloomberg)、中國環保人士馬軍獲獎，華裔電影製片人楊燕子(Janet Yang)則獲特別貢獻獎。

亞洲協會會長暨執行長、前澳洲總理陸克文(Kevin Rudd)表示，目前全球面臨挑戰頗多，不僅有地緣政治挑戰，氣候變遷帶來的挑戰更難以忽視，因此本年度亞裔改變者獎，主要頒給應對氣候變遷做出傑出貢獻的人士，獲獎者除彭博、馬軍外，還有六名亞裔人士，均為印度裔和菲律賓裔。

彭博在獲獎感言中感謝亞洲協會在應對氣候變遷方面做出的貢獻；他表示，雖然美國和東亞各國在氣候變遷方面的合作成果顯著，但未來仍有不少挑戰需要共同應對。

同時獲獎的中國公眾與環境研究中心創辦人馬軍，和獲得特別貢獻獎的華裔電影製片人楊燕子未能到場領獎；馬軍通過視頻致辭表示，很高興看到全球合作一同應對地球面臨的嚴峻挑戰，但目前地緣政治形勢緊張、能源價格飆升，讓各大經濟體更加依賴化石燃料，這將對氣候變遷產生重大影響。

氣候變遷 亞裔 電影

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