華聯會20年慶 鄧銘賢接棒 重視青少年發展

布碌崙華人聯合會日前在8大道華社酒樓舉行20周年慶籌款晚會。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人 聯合會日前在8大道華社酒樓舉行20周年慶籌款晚會，包括政界、警界等上百名嘉賓出席，該會也表彰多名華人及團體，感謝他們長久以來為社區服務；華聯會會長黃涵華在會上宣布，董事會已通過投票 ，現任執行長鄧銘賢將接任新會長，帶領華聯會繼續服務社區。

新冠疫情趨緩，主辦方在日落公園舉辦實體晚會，當天社區組織領袖、民選官員齊聚一堂；除有精彩的長者歌唱表演外，主辦方也準備多項精美禮品供參加者抽獎，晚會也獲贊助商的支持，贈送免費的小禮物。

華聯會會長黃涵華表示，當初在州眾議員寇頓(William Colton)辦公室服務，了解到服務華人的重要性，從創會到如今，一眨眼就是20年，很高興能在布碌崙華社逐漸擴大服務面積，在班森賀、戴克高地、羊頭灣都設有中心；她也宣布，任期將在今年結束，並由在華聯會服務超過四年的鄧銘賢來接任。

「是時候讓給年輕人去闖，他們的衝勁比較大，與時代的連接更密切」；她表示，這是董事會投票決定的結果，以鄧銘賢的經歷將會帶領該會走向更好的發展，眾望所歸。

今年31歲的鄧銘賢於香港出生，11歲時舉家移民來美，並在約翰傑刑事司法學院(John Jay College)就讀刑事司法學；他在讀書時期便在華社參與醒獅訓練，從那時萌生起服務他人的熱忱、由衷感到開心，以至於後來投身社區服務事業，對他來說，是比找能賺錢的工作，更重要的事。

他表示，過去該會注重提供老年服務，但很多會員希望有更多的青少年、教育項目，未來會朝這個方面發展，計畫推出更多中文班、課後補習課程、夏令營等，服務有需要的家庭。