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林劉綺芬任聖若望大學院長 鼓勵學子勇敢築夢

記者牟蘭╱紐約報導
林劉綺芬重返自己的母校聖若望大學藥學與健康科學學院擔任院長。(聖若望大學提供)
林劉綺芬重返自己的母校聖若望大學藥學與健康科學學院擔任院長。(聖若望大學提供)

馬里蘭聖母學院藥學院創始院長林劉綺芬(Anne Y. F. Lin)，在疫情期間領導師生自製消毒洗手液，並為當地居民打疫苗，八天為8000名居民接種，傳為佳話；她於今年9月重返母校聖若望大學藥學與健康科學學院擔任院長，鼓勵更多華人子弟勇敢築夢，在藥學等領域深造，學成後回饋社區。

林劉綺芬接受本報採訪時表示，她八歲時與父母從香港移民來紐約，就住在皇后區，雖在家鄉曾淺學英文，到美國後仍面對語言的挑戰；「好在小孩子適應能力較強」，她度過語言難關後逐漸融入主流社會，通過特殊高中考試，進入布朗士科學高中(Bronx High School of Science)就讀，為她日後專業打下基礎。

作為新移民，林劉綺芬說，她深知移民成長不易，她通過公校系統，申請進入私立聖若望大學(SJU)攻讀藥學專業，先後獲得本科與博士學位，隨後在維吉尼亞聯邦大學醫院擔任臨床藥房住院醫生，「我父母希望我去公立大學，而非私校，是聖若望給我獎學金，否則我不可能有今天。」

更喜歡教育的林劉綺芬，1987年回到聖若望大學成為一位副教授，先後服務多所大學，2008年成為馬里蘭聖母學院藥學院(Notre Dame of Maryland University)的創始院長，直到履新前，她在該校任職，與師生度過疫情的至暗時刻。

美國公共廣播電視公司的「錯誤信息的病毒下的疫苗」紀錄片中，馬里蘭聖母學院藥學院作...
美國公共廣播電視公司的「錯誤信息的病毒下的疫苗」紀錄片中，馬里蘭聖母學院藥學院作為其中拍攝場景，林劉綺芬為此接受採訪，講解疫苗的重要性與安全性。(林劉綺芬提供)

林劉綺芬回憶，疫情爆發後，防疫物品短缺，該校的藥學院學生自製洗手液，減緩疫情傳播；她說，政府分發疫苗後，接種人員不足，她再次領導藥學院的師生義務接種，八天的時間內，為馬里蘭民眾接種了8000劑新冠疫苗，同時還為有需要者接種流感疫苗，保護社區健康。

美國公共廣播電視公司(PBS)的「錯誤信息的病毒下的疫苗」(Vaccination from the Misinformation Virus)紀錄片中，馬里蘭聖母學院藥學院作為其中拍攝場景，林劉綺芬為此接受採訪，講解疫苗的重要性與安全性。

林劉綺芬於今年9月重返聖若望大學，擔任藥學與健康科學學院(College of Pharmacy and Health Sciences)的院長；她指，在母校九年的學習與執教生涯，讓她學習「尊重、信任、團隊協作與一致目標」的教育真理，也為她日後教學打下基礎。

對於亞裔學子，林劉綺芬鼓勵學生不害怕失敗，勇敢追夢，若有興趣，可在藥學等醫學領域深造，學成後回饋社區。

林劉綺芬重返自己的母校聖若望大學藥學與健康科學學院擔任院長。(聖若望大學提供)
林劉綺芬重返自己的母校聖若望大學藥學與健康科學學院擔任院長。(聖若望大學提供)
美國公共廣播電視公司的「錯誤信息的病毒下的疫苗」紀錄片中，馬里蘭聖母學院藥學院作...
美國公共廣播電視公司的「錯誤信息的病毒下的疫苗」紀錄片中，馬里蘭聖母學院藥學院作為其中拍攝場景，林劉綺芬為此接受採訪，講解疫苗的重要性與安全性。(林劉綺芬提供)

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