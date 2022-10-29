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新移民潘東強 代表美國入選「深圳國際水墨畫展」

記者顏潔恩╱紐約報導
潘東強及作品「殘荷·水墨構成」。(潘東強提供)
潘東強及作品「殘荷·水墨構成」。(潘東強提供)

兩年一次的深圳國際水墨雙年展，在向世界招攬的幾千件作品中選出最優秀的70幾件作品，近期公布獲獎名單；在今年初移民紐約的華裔藝術家潘東強，成為代表美國參賽的五名入選者之一，耗時兩個月完成中西融合的作品「殘荷·水墨構成」獲得肯定。

潘東強出生於中國廣東，畢業於華南師範大學美術學院，後來分別到北京師範大學、四川美院深造，曾任大學專職美術副教授、中國美術家協會版畫藏書票教育聯誼會理事、廣東省美術家協會會員等；他在今年1月移民至紐約，人生的篇章翻到嶄新的一頁，但對藝術的熱愛並未就此打住。

來美後潘東強有時間便會造訪博物館、美術館，西方構圖主義激發他很大的靈感；他過去擅長寫實、現實主義的藝術形式，「構成」是幾何、抽象的體現，給他很大的衝擊力。

他將水墨與構成結合，等於中西合併，利用疊加構成圖形，並採取以黑白灰為主的色調，耗時兩個月完成該幅作品；而常人畫的荷花色澤鮮豔、婀娜多姿，但他卻以「殘荷」畫出滄桑感，想要打造唯美的意境，「將一個人很苦、或很冷、或很傷感的感情抒發出來。」

他分享，這份滄桑感無法對照寫生或照片畫出來，必須依賴自身豐富的想像力、空靈感，「雖然殘缺，但殘得很堅強」，是他希望帶給人們的寓意。

該作品是潘東強來美後的首幅投稿作品，沒想到卻一舉入選，也為他帶來信心。

移民 北京 博物館

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