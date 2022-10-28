企圖當街性侵亞裔女 法拉盛男嫌被控多罪

警方提供的嫌犯影像。(市警局提供)

報住在紐約市皇后區 木邊(Woodside)的41歲韓裔 男子，因日前在法拉盛 街頭涉嫌企圖性侵一名47歲亞裔女性，於26日晚被警方逮捕，被控企圖強暴(Attempted Rape)、性虐待(Sex Abuse)等多項罪名。

根據管轄法拉盛的市警109分局，23日(周日)凌晨2時左右，一名47歲的韓裔女子走在羅斯福大道交147街街口，41歲的金威森(Wilson Kim，音譯)向她靠近，將她推倒在地，並向她說了一些帶有性動機的話，觸摸受害人的身體，並試圖脫下她的褲子。一名熱心路人介入後，金威森逃跑。受害人受輕傷，並在現場接受緊急治療。

警方表示，26日(周三)晚8時45分左右，報住在皇后區木邊56街近39大道的金威森在當地被捕，被控企圖強暴、性虐待、性行為不端、強行觸摸、攻擊罪。

任何有該案進一步線索的民眾，可致電(718)520-9277至皇后區特殊受害者調查專隊(The Queens Special Victims Squad)，或撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。