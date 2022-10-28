跟蹤到家、專偷亞裔 威郡團夥4人落網

柏油村警局27日宣布逮捕四名針對亞裔社區搶劫與盜竊的嫌犯；圖為雷斯特雷波。(柏油村警局提供)

紐約州 威徹斯特郡(Westchester County)柏油村(Tarrytown)警局27日宣布逮捕四名針對亞裔 社區搶劫與盜竊的嫌犯，當地警方與紐約州至少17個分局的警察合作，24日在一起入室盜竊中逮捕四嫌；警方指，這個盜竊團夥還恐涉多起罪案，呼籲其他受害人指證歹徒，尋求司法正義。 柏油村警局27日宣布逮捕四名針對亞裔社區搶劫與盜竊的嫌犯。(柏油村警局提供)

柏油村警局局長巴巴萊特(John Barbalet)在記者會上表示，當地10月初發生兩起針對亞裔居民的竊案，與威郡其他地區的多起竊案作案手法如出一轍。

警方指，該團夥分工明確，先選定亞裔店主作為目標，監視受害人，了解他們的行動軌跡後，選在對方不在家時作案；數起案件中，一人先破壞亞裔店主的私家車，讓對方無法回家，其餘幾人再前往受害人住處盜竊，每次作案相隔數日。

當地警局與至少17個紐約州的警局分局合作組建專案小組，在威徹斯特郡警方的協助下，鎖定四名流竄威郡與紐約市 的嫌犯，並監視四人動向。經過專案小組的監控四名嫌犯24日鎖定白原市(White Plain)一戶亞裔居民作案，四人涉嫌持械搶劫，被警方當場逮捕，其中兩嫌已證實與柏油村一起搶案相關。 柏油村警局27日宣布逮捕四名針對亞裔社區搶劫與盜竊的嫌犯；圖為亞歷山大。(柏油村警局提供) 柏油村警局27日宣布逮捕四名針對亞裔社區搶劫與盜竊的嫌犯；圖為阿爾特加被控二級搶劫等罪。(柏油村警局提供) 柏油村警局27日宣布逮捕四名針對亞裔社區搶劫與盜竊的嫌犯；圖為奧爾特加。(柏油村警局提供)

四嫌為報住在紐約市的亞歷山大(Diego Martinez Franco Alexander)、阿爾特加(John J. Carmona Artega)、奧爾特加(Jose Javier Garcia Ortega)與雷斯特雷波(Victor Alfonso Lopez Restrepo)。被控盜竊、搶劫等罪。

巴巴萊特提醒亞裔，若看到可疑車輛或在住宅附近遇到陌生人，可聯繫當地警局求助，建議安裝警報器與光感燈，第一時間阻止竊案發生。警方指，該犯罪團夥恐與近期多起罪案相關，呼籲更多受害人指證嫌犯，可電(800)898-8477，消息來源絕對保密。