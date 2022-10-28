地鐵攻擊、公車被劫 通勤族憂

市捷運系統罪案頻發，通勤客不安，警方擴大執勤。(市警提供)

紐約市公共運輸系統陷安全危機，市警數據顯示，只推人落鐵軌這一類攻擊，今年已發生至少25起，超過去年總數。此外，皇后區 27日發生精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，所幸無人受傷。市長日前指媒體營造恐慌，但通勤客表示，就算信息不流通，罪案也在發生。

警方指，27日早約7時23分，在199街交Linden 大道，44歲歹徒持槍攔下Q4公車，表示有人在追他，要求司機開車門讓他上車，並繼續行駛。約7時半行至232街，55歲已有21年開公車經驗的司機跳窗逃生，公車則繼續滑行，最後撞上電線桿，造成附近約850戶停電。警方於現場逮捕該男嫌，並發現所持為假槍，指嫌犯有精神病史，暫未公布控罪。

市警表示，截至10月16日共有22人被推落地鐵軌道，而自那以後又發生了三起襲擊案件；而去年共發生21次。今年推人入軌案中，有兩起地致死，本月17日，48歲的金塔納(Heriberto Quintana)在皇后區地鐵站 的站台上撞上50歲的男子加西亞(Carlos Garcia)，致使加西亞的手機掉入鐵軌，兩人在站台上扭打，金塔納其失去平衡跌落鐵軌死亡，加西亞被控過失殺人。

今年1月，40歲的華裔女子高慧民(Michelle Alyssa Go)在時報廣場站台上等車時，遭患有精神疾病的遊民馬秀(Martial Simon)推下鐵軌，被捲入車底身亡。

本月23日、24日兩日，布朗士 和曼哈頓中城分別又發生兩起推人案，62歲的耆老在布朗士車站遭毆打並推入鐵軌；次日晚8時40分左右，在東77街╱萊星頓大道車站的六號線站台上，一名毫無防備的通勤客遭一非洲裔推入鐵軌，所幸在目擊者幫助下得救，嫌犯仍在逃。

通勤客表示，如今除非不得已，絕不會選擇地鐵出行，且這種不安感並非媒體渲染；「人們支付2.75元車費，進入『抽獎系統』成為犯罪的受害者。」

警方也開始調派各分局警員至捷運系統巡邏；強制加班引起許多警員不滿，一站就是四、五個小時，為「可能會發生的事」，浪費許多人力。警員也建議，民眾可攜帶胡椒噴霧等防身。