紐約客談╱乘地鐵不安全 渲染還是事實？

10月是地鐵罪案高峰月，紐約市 地鐵接連發生四起凶殺案，對於乘地鐵的恐懼，是否真只是一種觀感與媒體的渲染，而非事實？

一方面，地鐵凶殺案在增加，從2017年的零起，至2018年與19年的兩起，至2020年與21年的六起與今年的九起。強暴案與重罪攻擊案(Felony assaults)也在增加，強暴由2019年的三起、2020年與21年的五起及四起，至今年的九起，重罪攻擊案由2016年的376起增至445起。

另一方面，重罪案與輕罪案的總數，比之疫情前卻無顯著的增長。重罪案雖然比去年增長42%，但卻比2019年同期減少了4%，在今年的1月至9月，各類罪案的總數共計3534件，比起2019年同期的3495件僅增長1%。

然而，考慮到地鐵乘客總數並未恢復至疫前，周中的人數為疫前的63%，那麼在地鐵犯罪數持平的情況下，犯罪率事實上是在增長，更毋談已經是在增派更多警力於地鐵站 巡邏的威懾前提之下。

另外一個問題是，比起乘車，月台似乎更令人覺得恐怖，根據統計，紐約市捷運系統內已發生25起推人案，近來興起的「隨機爆頭遊戲」(knockout game)，僅用一拳擊倒陌生人，使之失去意識，也更讓人擔憂。

也許警察 的巡邏可以遏制有的放矢、諸如扒竊的犯罪，但卻很難控制那些無差別、無理性及無端的、通常由心理疾病導致的攻擊行為，在喪生的華裔女子高慧民被推下的時報廣場地鐵站，當時便有六名巡邏的警員。目前雖未有無端攻擊的數據，但可以肯定的是，這一類的罪案正引發越來越多的關注與恐懼。