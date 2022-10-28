普選提前投票近 警：政治集會、投票點恐遭攻擊

普選提前投票鄰近，市警情報部門稱政治集會、投票點或成極端組織攻擊目標。(記者張晨/攝影)

普選提前投票 29日啟動，紐約市 警27日內部報告稱，「當前國內複雜的環境威脅」，一些政治集會、投票點或成極端組織攻擊目標；執勤警員需格外警惕。

報告指，「出於種族和族裔動機的暴力極端分子和反政府者，將繼續把襲擊政治集會、投票地點、投票工作人員和參選者作為首要目標。」報告認為，紐約目前尚未有具體的威脅，但鑑於最近事件，如7月21日共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)上州羅徹斯特(Rochester)競選造勢中遭陌生男子攻擊；以及極端組織鼓勵對政府官員、法官和政客進行網暴言論，都表明「謹慎執法非常必要。」

「從9月中旬到10月初，極右翼、極端種族主義和匿名者Q(QAnon)極端主義論壇的用戶呼籲追隨者們成為『投票挑戰者』(poll challengers)，如果自認在投票時目睹『欺詐』和『作弊』，鼓勵使用暴力、恐嚇手段和破壞投票機和投票站。」市警情報部門報告稱。論壇上一些用戶自稱是官方選舉監察員和選區代表，「聲稱他們可以進入投票站，並為所屬組織提供支持。」

州檢察長詹樂霞(Letitia James)也在同日宣布將從29日至11月6日以及8日普選當日開通選舉保護熱線，該熱線將幫助選民解決和投票相關的問題，包括不在籍投票和投票站投票，選民可以撥打(866)390-2992報告問題，或電郵至[email protected]。

根據最新民調，霍楚(Kathy Hochul)僅領先李修頓六個百分點，這是自2006年以來紐約州 長競選中從未出現過的情況。