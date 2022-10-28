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157年來第一位 紐約市消防局女局長上任

記者張心／紐約報導
卡瓦那宣誓成為市消防局157年歷史上首位女局長。（市長辦公室提供）
卡瓦那宣誓成為市消防局157年歷史上首位女局長。（市長辦公室提供）

紐約市消防局代理局長卡瓦那(Laura Kavanagh)27日經市長亞當斯(Eric Adams)任命，正式宣誓就職市消防局局長，成為該局成立157年歷史上首位女性局長。

40歲的卡瓦那，2006年起在非營利組織從事公共服務工作，2013年加入前市長白思豪(Bill de Blasio)的競選團隊，2014年曾短暫擔任白思豪的特別助理，同年4月進入市消防局擔任對外事務主任，2017年升任第一副局長(First Deputy Commissioner)，今年2月任代理局長。她去年於哥倫比亞大學國際與公共事務學院取得碩士學位，並在該學院擔任講師。

亞當斯評價卡瓦那是一位「久經考驗、非常勇敢的消防領導人」，無論是2015年伊波拉(Ebola)爆發，還是2020年新冠病毒蔓延，卡瓦那面對重大危機展現絕佳領導能力。卡瓦那將管理市消防局1萬7000名員工和20億元預算，她表示，近十年的服務，親歷消防員對維護公共安全的犧牲，更感任重道遠。

卡瓦那宣誓成為市消防局157年歷史上首位女局長。（市長辦公室提供）
卡瓦那宣誓成為市消防局157年歷史上首位女局長。（市長辦公室提供）
卡瓦那宣誓成為市消防局157年歷史上首位女局長。(市長辦公室提供)
卡瓦那宣誓成為市消防局157年歷史上首位女局長。(市長辦公室提供)

今年上半年，華埠發生兩場大火，卡瓦那曾到現場監督，並參加華埠商業改進區(Chinatown BID)舉辦的社區活動，提醒屋主注意防火安全。「我對於她受任命非常高興，這是紐約市極具歷史意義的一刻。」商改區行政總監陳作舟回憶，卡瓦那關心華埠，及時到受災餐館視察，社區活動也經常看到市消防局積極幫忙，「他們用生命捍衛民眾安全，非常感謝他們對華埠所做的一切。」

今年五月華埠商業改進區舉辦活動，卡瓦那(右三)受邀參加。（記者張心／攝影）
今年五月華埠商業改進區舉辦活動，卡瓦那(右三)受邀參加。（記者張心／攝影）

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