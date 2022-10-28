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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

塵埃落定 選區重畫新地圖 市議會通過

記者和釗宇╱紐約報導
市議會同意新版選區地圖，圖為爭議較大的南布碌崙區域。(委員會提供)
市議會同意新版選區地圖，圖為爭議較大的南布碌崙區域。(委員會提供)

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)27日代表全體市議員致信市選區重畫委員會(New York City Districting Commission)，表示市議會對最新版本的選區重畫地圖沒有異議，敦促委員會將地圖送交市書記員辦公室(City Clerk)認證生效；至此，紐約市選區重畫塵埃落定，明年的市議員選舉將按照新的選區展開競爭。

紐約市議會選區按照每十年重畫一次，根據2020年人口普查，紐約市新增63萬名居民，其中55%是亞裔；選區重畫委員會7月發布的首版地圖引起一些爭議，隨後於8月舉行多場公聽會，委員會根據反饋意見對地圖進行修訂，但9月公布新地圖後未能在委員會投票通過。

經過再度商議，委員會對地圖微調，最終以13票贊成、1票反對、1票棄權通過；第50選區橫跨史泰登島和南布碌崙，包括Fort Hamilton、戴克高地(Dyker Heights)的一小部分；同時也對其他選區微調，以符合各選區人口偏差不超過5%的規定，布碌崙第43選區仍是亞裔占多數。

根據市憲章規定，只有市議會通過反對決議，地圖才會被退回委員會。知情人士透露，有共和黨市議員向市議長表達反對，但絕大多數市議員同意最新版地圖，共和黨議員主要反對將部分布碌崙社區納入史泰登島的選區。

市議長歐德思27日致信市選區重畫委員會，表示市議會對最新版本的選區重畫地圖沒有異...
市議長歐德思27日致信市選區重畫委員會，表示市議會對最新版本的選區重畫地圖沒有異議，敦促委員會將地圖送交市書記員辦公室認證生效。（市選區重畫委員會提供）

紐約市 布碌崙 亞裔

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