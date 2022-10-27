曼哈頓華埠市警五分局局長陳韜：改善生活品質列首務

陳韜(中)上任第三天，出席社區委員會議與民眾溝通，圖為他與社區協調警員。(記者張晨／攝影)

副督察陳韜接任曼哈頓華埠 市警五分局局長，26日參與第一場社區委員會議，與會商住戶們提出社區長期存在、且一直未得到解決的治安問題，望得到新局長的答案。陳韜臨危不亂，雖對社區尚不熟悉，但也已經在幾天內對一些「頑疾」進行了走訪聆聽。他表示，生活品質問題是他上任後的「首務」，尤其是公園周邊等地治安。

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與會民眾多為外族裔住戶及小商業業主，他們就位於伊利沙白街花園(Elizabeth St.)251號菸店外的噪音和治安向警方求助，並表示已經「遭到對方直接威脅。」

而轄區另一端的蘇活區住戶也抱怨，團伙針對遊客作案，偷竊甚至威脅他們到提款機取款；「尤其是百老匯 與王子街的交會處，現在簡直就要繞道而行，馬上就會成為紐約人心中的第二個時報廣場。」

陳韜上任三天，於社區委員會議與民眾溝通。(記者張晨／攝影)

陳韜回應，由於市警執法細則調整，許多情況下警員沒有權力直接介入，而是需與相關市府機構協作，「這不是推卸責任，理解民眾頻繁撥打311報告無果，但這些情況社區協調警員都會記下，並代表商家直接聯繫相關負責者。」

會後陳韜表示，自己整個從警生涯都在布碌崙 (布魯克林)，但五分局的許多治安問題都與62、甚至72分局相似；「像以菸店為中心的犯罪活動或聚眾賭博等」他說，上任後的首要任務就是改善生活品質，包括夜生活、羅斯福、哥倫布等公園周邊的治安，以及野地摩托車、改裝車等引發的犯罪、噪音以及交通問題等。

他希望今後的社區委員會議能有更多的華人商住戶參加，或可參與三個月一次的「建立鄰里安全會議」，這些信息將直接幫助五分局更快找出問題癥結，服務民眾。