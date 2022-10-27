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從警36年 奧古斯塔獲南布碌崙「年度警察」

記者胡聲橋／紐約報導
華社代表與南布碌崙「年度警察」奧古斯塔(中)合影。(記者胡聲橋／攝影)
華社代表與南布碌崙「年度警察」奧古斯塔(中)合影。(記者胡聲橋／攝影)

市警62分局警探奧古斯塔(Stephen Agosta)被評為南布碌崙(布魯克林)「年度警察」，頒獎儀式26日舉行，表彰奧古斯塔36年令人讚歎和成果豐富的警察生涯，以及在社區事務方面的貢獻。

奧古斯塔1965年出生，21歲加入紐約警察隊伍。布碌崙南區警察總部(Patrol Borough Brooklyn South)指揮官副警司肯珀(Michael Kemper)在頒獎典禮介紹，在奧古斯塔36年的警察生涯中，有34年半都是在62分局度過，經歷各種職位。

被評為南布碌崙「年度警察」的警探奧古斯塔(左二)，與警察局長官合影。(記者胡聲橋...
被評為南布碌崙「年度警察」的警探奧古斯塔(左二)，與警察局長官合影。(記者胡聲橋／攝影)

過去20年，奧古斯塔一直負責該分局的「社區事務」工作，他在這個職位發光，為人知曉，也在這個職位升職。他的勤奮、奉獻、忠誠和辦事能力，獲獎實至名歸。肯珀說，南布碌崙「年度警察」是對奧古斯塔的警察生涯，也是了不起的嘉獎。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福說，多年來經常和奧古斯塔打交道，不管是每年農曆新年的遊行，還是各種集會和抗議活動，在申請許可證時都要和奧古斯塔聯絡。奧古斯塔總是非常樂於助人，不僅及時答覆，還能給出各種有用的建議。社區服務中心平時舉辦安全講座，他也總派最得力的警員服務華人社區，「奧古斯塔是班森賀華人社區的朋友。」

被評為南布碌崙「年度警察」的警探奧古斯塔(右一)與家人合影。(記者胡聲橋／攝影)
被評為南布碌崙「年度警察」的警探奧古斯塔(右一)與家人合影。(記者胡聲橋／攝影)

奧古斯塔的家人、62分局以及布碌崙南區警察總部的同事，參加了這次頒獎儀式。南布碌崙猶太人社區、穆斯林社區、俄裔社區以及華人社區等都應邀出席。布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝、海灣公園大道(Bay Parkway)華商聯合會會長李志波、布碌崙殉職華裔警員劉文健的父母等，作為華人社區的代表參加頒獎活動。

警察 布碌崙 華人

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