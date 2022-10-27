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華埠五分局A區警民會 華警重申公園不得聚賭

記者張晨／紐約報導
五分局A區舉辦「建立鄰里安全會議」。(記者張晨／攝影)
五分局A區舉辦「建立鄰里安全會議」。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠市警五分局A區26日在華埠商改區舉行「建立鄰里安全會議」(Build the Block Neighborhood Safety Meeting)，兩名華裔社區協調警員(NCO)區建英和董飛在疫情後首次與民眾面對面交流，且這是自NCO計畫2018年進駐五分局以來首次由全華裔警員搭檔。

影音來源：記者張晨

五分局共劃為三個區域，派駐警員加強警民關係、及時幫民眾解決問題，其中A區西至派克街(Pike St.)、東至百老匯(Broadway)、北至堅尼路(Canal St.)、南至布碌崙(布魯克林)大橋。

警方指，A區沒有很多大型商業建築，也不像C區的百老匯大道遊客密集；這裡更直面影響居民、小商家的治安問題。與三個月前線上的鄰里安全會議數據相比，該區沒有謀殺、強暴；重罪攻擊從26起增加至37起，搶劫也從四起增加到八起；入室盜竊保持一致，共發生八起；入室盜竊八起主要為商戶，而非住宅。

曼哈頓大橋下及周邊經常發生汽車盜竊，由於最近夜巡增多，案件明顯減少，但仍呼籲民眾不要將貴重物品放在車內，短時停車也需熄火且上鎖。哥倫布公園聚賭遭取締也在A區範圍之內，二警員表示，此前的兩次突擊執法均沒有人被逮捕，而是和公園局一起，宣導行為屬違法。

「公園內可以打麻將、打撲克，但若涉及金錢交易，不論金額都屬非法。」警方近日仍看到有人在公園用籌碼玩牌，同樣違法。

華埠 百老匯 曼哈頓

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