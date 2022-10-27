今冬恐3病毒齊發 霍楚接種流感疫苗

霍楚呼籲民眾警惕呼吸道合胞病毒。（州長辦公室提供）

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)26日接種流感疫苗 ，聯合州衛生廳呼籲民眾提防今冬可能出現的三種病毒——新冠肺炎、季節性流感、呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，簡稱RSV)，建議盡快接種相關疫苗並在人多的地點戴口罩、勤消毒洗手。

州衛生廳提醒，三種病毒的病例數正在紐約州不斷上升，尤其是流感季較往年提早，從10月到來年5月，都是流感季節，千萬不要推遲接種流感疫苗。而三種病毒「齊發」將使一些地區的醫院面臨過重負擔，應提高警惕。

RSV病毒尚無疫苗問世，但其測試和治療也在全州保險範圍內。該病毒作為一種季節性流感，對六個月以下的嬰兒和免疫力 低的人群造成風險，感染症狀類似普通感冒，包括持續的咳嗽、喘息和發燒。為提升民眾對此病毒的認識，州衛生廳加強了對醫院和幼兒中心的宣傳。