今冬恐3病毒齊發 霍楚接種流感疫苗
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)26日接種流感疫苗，聯合州衛生廳呼籲民眾提防今冬可能出現的三種病毒——新冠肺炎、季節性流感、呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus，簡稱RSV)，建議盡快接種相關疫苗並在人多的地點戴口罩、勤消毒洗手。
州衛生廳提醒，三種病毒的病例數正在紐約州不斷上升，尤其是流感季較往年提早，從10月到來年5月，都是流感季節，千萬不要推遲接種流感疫苗。而三種病毒「齊發」將使一些地區的醫院面臨過重負擔，應提高警惕。
RSV病毒尚無疫苗問世，但其測試和治療也在全州保險範圍內。該病毒作為一種季節性流感，對六個月以下的嬰兒和免疫力低的人群造成風險，感染症狀類似普通感冒，包括持續的咳嗽、喘息和發燒。為提升民眾對此病毒的認識，州衛生廳加強了對醫院和幼兒中心的宣傳。
州衛生廳也持續進行對全州廢水檢測，及時跟蹤新冠病毒的傳播，為今冬可能再次爆發的疫情做準備。當局建議，新冠持續影響弱勢群體，尤其是老年人和免疫力低下的人群；過去八周，60%的新冠住院病患為65歲及以上的人群。
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