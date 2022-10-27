初中招生 僅約1成恢復篩選制

從學區層面來看，全市32個學區中，僅有皇后區的第25學區和第29學區，較疫情前增加了按成績篩選的學校數量。(記者張心╱製表)

紐約市初中申請26日開始，各公校申請方式也於當日出爐，全市478所初中，僅有59所恢復按照成績錄取的招生 方式，較疫情前下降近70%；在各學區 減少成績篩選模式的趨勢下，僅有亞裔較多的皇后區第25學區有所增加，第26學區則同疫前持平。

市教育局 月前宣布對全市公校初、高中錄取政策改革，將初中招生改為各學區自行決定，由學監、校長、老師和家長一同合作商議錄取方式，全市各學區相關會議不斷。

將近一個月的討論之後，根據市教育局26日公布的數據，全市478所初中公校僅有59所恢復按成績錄取，同2020至2021學年的196所相比，減少近70%；而從學區來看，全市32個學區中，僅有皇后區的第25學區和第29學區，較疫情前增加了按成績篩選的學校數量。

「對我來說，結果如何並不重要。」市教育總監班克斯(David Banks)表示，「重要的是社區的聲音被傾聽和尊重。」他認為當前的過程「更簡單也更公平」，「一刀切的方式在紐約這個多元化的城市是行不通的。」

但允許各學區總監們在不到一個月的時間內做出決定，引起華人家長的擔憂。居民聯盟負責人臧東慧表示，對於目前的結果「非常失望」，因為從他個人的參與經歷來看，初中招生決策的商議過程中，社區的參與並不充分，權力幾乎都在學區總監手裡。

「我參加了28學區的社區意見徵集會議，現場吵得非常激烈。而據我觀察，很多發表極左言論的都不是家長，而是極左社會活動者，他們活躍在各種社區活動中，希望政策能夠按照他們的想法走。」臧東慧表示，他在2020年全程參與市教育局關於初中招生改革的公聽會，當時主張恢復按成績錄取的有84個發言者，但主張取消的只有40個，「所以我認為目前的結果，不真正代表家長的意見。」