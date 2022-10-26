紐約客談／太左或太右 亞裔普選該投誰？

普選臨近 ，因高通膨、犯罪率與遊民所爭議等，華社民怨四起，部分民主黨華人 轉投共和黨 ，盼改善現狀；共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)主攻犯罪等議題，僅兩個月，就與現任州長霍楚(Kathy Hochul)民調不相上下。選誰才對華社有利，成了民眾關注的議題。

民主黨近年極左政策受到市民詬病，疫後食物等日用品價格暴漲，犯罪率激增，市府的高中抽籤錄取以及小房東收不到房租等，早引中產家庭不滿，兢兢業業打拚，生活卻得不到保障；華人更希望溫和派上台，眼看霍楚對保釋金改革法案等遲遲不表態，只好把希望寄託共和黨。

李修頓主攻犯罪議題，批評民主黨的教育與經濟等各方面不及格，尤其他近期出席布碌崙(布魯克林)反遊民所記者會，都是華社關心議題，引不少人跨黨支持；然而，他日前在亞裔聚集的白石鎮百餘人造勢活動中，也有華人出席，只是大部分都在後排，甚至沒安排任何華人發言，不免讓人擔憂。

近年來兩黨極端主義四起，尤其在疫後，民主黨太左，共和黨太右，兩者對於華人恐怕都沒好處，前者傷害民生，後者的「中國病毒」噩夢仍讓亞裔心有餘悸，無論支持哪個候選人，華人是否都該先向這些候選人要個承諾，看到他們對社區的誠意再做選擇。

不過，若華人想有話語權，只能先投票，否則還是被輕視，以法拉盛為例，歷來投票率低，以今年州眾議會第40選區的初選為例，超過3萬多人註冊民主黨，只有3900多人投票，何談讓政客公平對待，誰還會聽我們的訴求？