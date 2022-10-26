皇后區女初中生放學險被綁架 家長擔憂

一名157中學的女初中生放學時險遭綁架，校方提醒學生留意周邊治安。(取材自谷歌地圖)

皇后區雷哥公園(Rego Park)日前發生企圖綁架事件，一名當地的女初中生放學回家時，險遭陌生男子綁架，校方發信呼籲家長與師生留意，提醒學生上下學結伴或家長同行；多名華裔家長表示擔憂，指近期不敢再讓孩子單獨上下學。

市警25日消息指，112分局於17日下午5時30分收到報案，一名女初中生表示，放學回家時險遭綁架；受害人說，她路過62路交黃石大道(Yellowstone Boulevard)的一輛藍色廂型車時，車上一名男子強迫她上車，她拒絕後立即逃跑，並向路人呼救。警方隨後通知女生就讀的157中學(JHS 157)。

157中學的校長蘇拉奇(Vincent Suraci)為此向全校學生與家長發信，提醒留意周邊治安，建議學生返家時結伴而行或由家長隨行，避免使用耳機，盡量走大馬路，不隨意與陌生人交談，「如果覺得不安全，立即離開，若遇威脅，請高呼『別打擾我』」。

不少華人 家長得知此消息後感到擔憂，居住在附近的王女士指出，兒子今年上三年級，為培養孩子獨立，每天都讓他獨自乘公車上下學，現在不敢讓孩子再獨行，「最近治安太亂」。

另一名華人家長指，雷哥公園過去因治安好，性價比高，受到華人的青睞，但近期治安變差，疫情 期間，曾在附近的地鐵站 內多次目睹搶劫與盜竊；仇恨犯罪爆發後，他每天送孩子上下學，並減少他每周與友人外出的頻率，「白天也不安全」。