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布碌崙地鐵推人落軌案控謀殺未遂 家人：精神治療中斷

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地鐵推人入軌者被控二級謀殺未遂。(圖：警方提供)
布碌崙地鐵推人入軌者被控二級謀殺未遂。(圖：警方提供)

上周五在布碌崙L線地鐵站將在站台等車的無辜乘客推落鐵軌的麥可瑞(Lamale McRae)25日被控二級謀殺未遂等罪。家人稱，他異常的暴力行為其實早有徵兆。大都會運輸署(MTA)也商量對策，公共交通倡導者指紐約地鐵處於危機之中。

警方24日逮捕41歲麥可瑞，涉嫌在L線地鐵Myrtle-Wyckoff Avenues站將32歲的馬丁(David Martin)暴力推落鐵軌，導致其鎖骨破裂。所幸受害者自己爬上月台。25日，皇后區檢方正式指控二級謀殺未遂罪、攻擊罪等，如果定罪，可被判處25年監禁。

麥可瑞17歲時因謀殺未遂和搶劫罪入獄，在牢中度過近20年，2018年假釋，他先後被捕20多次。家人說，他們實際上對麥可瑞的古怪行為早已感到厭煩，最後不得不在樓梯貼告示，稱如果有人看到他，請給警察打電話。麥可瑞曾無故攻擊當地一名郵差，郵差之後繞道，家人一個月沒收到郵件。家人說麥可瑞在布碌崙一精神病院住過，後來被放出來，他應繼續接受治療。

大都會運輸署(MTA)日前就地鐵安全問題召集會議。公共交通倡導者指紐約地鐵應該宣布緊急狀態。根據警方數據，地鐵公交重大犯罪同比上升42％，逮捕則增46％，因影響生活品質，今年已開出約9萬張罰單。

州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布進一步整治地鐵治安的計畫，稱每天將增加巡邏時間，1200名市警和捷運警察將在300多處地鐵站加班。也將加裝安全攝像頭，設置兩處各有25個床位的精神病房。

地鐵站 大都會 警察

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