紐約地鐵犯罪增 聯邦運輸部圓桌會談 孟昭文籲改善治安

孟昭文與布塔朱吉等25日舉辦圓桌會議呼籲當局重視地鐵罪案激增的問題。(圖：孟昭文辦公室提供)

紐約市 地鐵罪案激增，引起恐慌，不少居民因此不敢坐地鐵；國會眾議員孟昭文 與聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)等，25日在皇后區舉辦圓桌會議，呼籲當局改善地鐵的暴力犯罪。

此次圓桌會議由聯邦運輸部紐約市辦公室主辦，邀請聯邦交通部主管(Federal Transit Administrator)費爾南德斯(Nuria Fernandez)、MTA主席利博(Janno Lieber)與亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)等亞裔社區代表參加，探討地鐵等公共交通發生的仇恨等暴力犯罪問題。

孟昭文指，紐約市地鐵與公車等公共運輸，近年來罪案激增，被人推下地鐵身亡的高慧民以及布碌崙華人區地鐵站 的槍擊案等，引發民眾對公共交通的恐慌，「絕不能接受暴力，尤其危害了公共交通資源」。

孟昭文說，紐約市民在乘坐公共交通上學、上班時，不該提心吊膽，「改善犯罪問題應是每一級政府任務，「我們不應該容忍與接受對公共安全有害的任何威脅，必須盡力保護所有市民，公共安全是最重要一環」。