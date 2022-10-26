通膨成本增+顧客流失 少數族裔小商家哀嚎

為幫助受新冠疫情 影響，又因通膨掙扎的少數族裔小商家，史泰登島商會(Staten Island Chamber of Commerce)近日與非營利組織聽取當地商家的關切。十名業主指，面臨的主要問題包括成本激增、供應鏈問題，以及通膨導致的顧客消費減少和顧客流失等問題，希望經濟發展官員以及州市立法者提供更多援助。

在史島開設奶茶店的華裔老闆Michelle Chen說，奶茶店現在的日子很難過， 她們曾申請「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)，但因為規模太小，遭到拒絕。奶茶店很難找到資金，現在只能動用積蓄來維持運營。北岸(North Shore)餐廳老闆戈麥斯(Edward Gomez)說，經營餐館已23年，曾經雇用100多人，經營八家餐館，但現在只剩下三家，掙扎過日子。

這次史島少數族裔商家論壇由紐約市 的地方倡議支助公司(Local Initiatives Support Corporation)主辦，是該組織 「傾聽少數族裔小企業之旅」的第三站，該項目旨在幫助提升紐約市少數族裔企業主面臨的挑戰。相關網址：https://www.lisc.org/。