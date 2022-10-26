遭火災波及 華埠茂比利街2老店浴火重生

火災半年後，華埠老店重新開張。(kk平價市場提供)

曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)78號4月間突遭大火，造成一對華裔母子葬身火海；位於同一棟樓宇的夫妻店K. K. 平價市場(K. K. Discount Store)也因火災造成的損失而暫停營業，而後發起線上籌款；經過半年重整，該店近日重開，又一華埠老店在人們的幫助下重新開張。

火災後該店被迫無限期關閉，直到收到市府重開通知，才可恢復營業。業者李氏夫妻表示，自新冠疫情 爆發以來，生意已經下降70%；在火災發生前，也一直努力讓收支回到疫前水平。

像華埠的許多小商家，K. K. 平價市場是一家夫妻店，已在社區立足30多年，銷售傳統的餐具、炒鍋、麻將等華人家庭日用品，也為許多中餐館提供餐具。

對於老店能在多重打擊下展現韌性，重新開張，曾幫助該店舖籌款的亞歷克斯(Alex N)表示，疫期仇恨犯罪激增，他和華埠的小商業主合作分發個人警報裝置，而李氏夫婦也幫助組織者聯繫其他商家；火災前他們又提供35套餐具，支持難民。

隔街的餐廳「快樂人」也通過社群媒體 提醒居民「我們的鄰居又重新開業！希望大家繼續支持。」；同樣遭災的「裕華參茸藥材公司」(Ewa Trading Co Inc.)此前也已提前開業。