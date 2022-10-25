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疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

亞裔小學讀書會 劉醇逸推薦「花木蘭」

記者張心／紐約報導
劉醇逸向現場近百名學童講述花木蘭的英勇事蹟。(記者張心／攝影)
劉醇逸向現場近百名學童講述花木蘭的英勇事蹟。(記者張心／攝影)

社區組織「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」近日在曼哈頓下東城雙文學校(PS 184)舉辦亞太裔讀書會，邀請現任州參議員、州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸分享讀書經歷；劉醇逸選擇巾幗英雄「花木蘭」(Mulan)迪士尼電影版本圖書朗誦，向現場近百名學童講述花木蘭的英勇事蹟，教育大家應該秉持「忠、勇、真」(Loyal, Brave, True)的做人理念。

劉醇逸選擇「花木蘭」的迪士尼電影版本圖書作為朗誦範本。（記者張心／攝影）
劉醇逸選擇「花木蘭」的迪士尼電影版本圖書作為朗誦範本。（記者張心／攝影）

劉醇逸表示，很高興參加這樣有意義的課後活動；他畢業於公立學校，作為「公校的孩子」，在教育議題上有一腔熱情，擔任紐約市教育委員會主席的職務，也專注於全方位提升教育水準，為紐約市的孩子提供優質的公校教育。

楊天發(左一)邀請劉醇逸(左二)，作為亞太裔讀書會第二位主講人。(記者張心／攝影...
楊天發(左一)邀請劉醇逸(左二)，作為亞太裔讀書會第二位主講人。(記者張心／攝影)

談及為何選擇「花木蘭」作為推薦讀物，他認為花木蘭是中華精神的象徵，對於在美國長大的華裔後代有特殊意義，也希望更多的華裔後代能秉持其勇敢、無私、真誠、忠貞的信念。

劉醇逸選擇巾幗英雄「花木蘭」的迪士尼電影版本圖書作為朗誦範本，向現場近百名學童講...
劉醇逸選擇巾幗英雄「花木蘭」的迪士尼電影版本圖書作為朗誦範本，向現場近百名學童講述花木蘭的英勇事蹟。（記者張心／攝影）

「AAPI for Change」每月舉辦亞太裔讀書會，邀請亞裔主講人分享讀書經歷，上一位演講者為前美國總統參選人、前紐約市長參選人楊安澤，他分享自己的新書「前進：美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy)作為首本推薦書籍。

劉醇逸希望更多的華裔後代能秉持花木蘭勇敢、無私、真誠、忠貞的信念。（記者張心／攝...
劉醇逸希望更多的華裔後代能秉持花木蘭勇敢、無私、真誠、忠貞的信念。（記者張心／攝影）

「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」創辦人的楊天發(Esther Yang)表示，舉辦這項活動是希望鼓勵更多亞裔兒童進入公立學校，了解和擁抱亞裔傳統和歷史，幫助不同族裔間的學生了解彼此，增加互助和友愛，拒絕歧視和暴力。

教育 紐約市 花木蘭

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