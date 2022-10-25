我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

初中申請開跑 華人力爭篩選制

記者鄭怡嫣╱紐約報導
學監舉辦社區會議，汲取各方意見，圖為此前的學區會議華人家長發言。(臧東慧提供)
學監舉辦社區會議，汲取各方意見，圖為此前的學區會議華人家長發言。(臧東慧提供)

紐約市初中申請將於26日啟動，各區學監將自行決定是否恢復篩選制及標準，學監們近日舉辦社區會議，汲取家長、校方等各方意見，不少華人家長在會議中踴躍發言，力爭恢復篩選制，通過擇優錄取實現公平競爭。

根據市教育局數據，疫情以前，全市40%初中對至少部分學生均採篩選制度，112所初中篩選所有學生，196所初中對其特殊項目採取篩選制度，前市長白思豪(Bill de Blasio)因疫情叫停所有公校的篩選，現今疫情減緩，市教育總監班克斯(David Banks)月前下放決定權，由各區學監自行決定是否恢復篩選制，也變成招生政策的新戰場。

不少學監近日召開社區會議，包括森林小丘、雷哥公園(Rego Park)、秋園在內的皇后區第28學區，亞裔學生占比30%，為所有族裔最多，學監帕忒(Tammy Pate)也與當地學委會、家長開會，十多位當地校長及上百家長參加，主張恢復篩選制或繼續暫停的兩方，據理力爭激辯逾一小時。

第28學區委員趙路表示，該學區傳統上沒有很多擇優錄取的初中，只有第680中學、青年女性領導力中學(Young Woman Leadership School)等少數幾所，還不包括華生最多、採取就近入學制度的第157與190中學，然而，擇優錄取的大原則一定要保住，否則很難保證往更不利的方向發展。

另一位學區華裔委員張Ted則持反對意見，表示有許多申請個別教育計畫(IEP)的孩子，州考都不及格，篩選制會進一步邊緣化這些需要幫助的學生，也降低校園多元化。

在會中發言的森林小丘居民臧東慧表示，篩選制度在疫情期間取消，是因當時學校無法正常運作，學生沒有考試成績，如今進入後疫情時代，無理由不恢復篩選制度，他不同意會造成族裔隔離的說法，皆在為學生創造更良好的學術項目及整體環境，有家長抱怨孩子報不上特殊項目，那就應該增加更多特殊項目，而非取消對於該項目的篩選制度。此外，如果篩選制度被廢，那入學後分配、有大量亞裔生的榮譽班(honor class)，難保不成為下一個刀口。

目前，包括貝賽、新鮮草原、小頸在內的皇后區第26學區學監，已計畫恢復所有篩選項目，曼哈頓上西區第三學委會主席劉明倫則表示，儘管該區的24位校長連署簽名反對篩選制，但根據學委會的調查，絕大多數家長都主張恢復擇優制。

第28學委會召開特別會議，討論初中入學是否恢復篩選制。(線上會議截圖)
第28學委會召開特別會議，討論初中入學是否恢復篩選制。(線上會議截圖)

疫情 學區 教育局

上一則

布碌崙第20學區委員會挺篩選

下一則

拖欠早教人員工資 市府承諾盡快解決

延伸閱讀

華人聚集地 獲洛杉磯最佳學區

華人聚集地 獲洛杉磯最佳學區
學校困境 舊金山學區總監韋恩提解方

學校困境 舊金山學區總監韋恩提解方
郭志再戰教委 募款造勢

郭志再戰教委 募款造勢
小班制排擠資源 貝賽26學區籲修正

小班制排擠資源 貝賽26學區籲修正
公投通過 櫻桃山學區將發3.6億債

公投通過 櫻桃山學區將發3.6億債

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
陳韜20日起接任五分局局長一職。(市警提供)

紐約曼哈頓華埠市警5分局長 陳韜接任

2022-10-19 07:48
紐約市的史泰登島日前傳出比特犬逃出民宅，在街上肆虐攻擊路人。圖為示意圖。（ingimage）

紐約驚傳10隻比特犬「逃家攻擊路人」 2歲幼兒也受害

2022-10-23 07:05
市長亞當斯(中)和清潔局局長蒂池(右二)宣布，擬於明年4月實施垃圾延後放置時間計畫。(取自市長辦公室)

紐約市擬延後垃圾放置時間至下午8時 明年4月實施

2022-10-18 07:22

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目