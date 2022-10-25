初中申請開跑 華人力爭篩選制

學監舉辦社區會議，汲取各方意見，圖為此前的學區會議華人家長發言。(臧東慧提供)

紐約市初中申請將於26日啟動，各區學監將自行決定是否恢復篩選制及標準，學監們近日舉辦社區會議，汲取家長、校方等各方意見，不少華人家長在會議中踴躍發言，力爭恢復篩選制，通過擇優錄取實現公平競爭。

根據市教育局 數據，疫情 以前，全市40%初中對至少部分學生均採篩選制度，112所初中篩選所有學生，196所初中對其特殊項目採取篩選制度，前市長白思豪(Bill de Blasio)因疫情叫停所有公校的篩選，現今疫情減緩，市教育總監班克斯(David Banks)月前下放決定權，由各區學監自行決定是否恢復篩選制，也變成招生政策的新戰場。

不少學監近日召開社區會議，包括森林小丘、雷哥公園(Rego Park)、秋園在內的皇后區第28學區 ，亞裔學生占比30%，為所有族裔最多，學監帕忒(Tammy Pate)也與當地學委會、家長開會，十多位當地校長及上百家長參加，主張恢復篩選制或繼續暫停的兩方，據理力爭激辯逾一小時。

第28學區委員趙路表示，該學區傳統上沒有很多擇優錄取的初中，只有第680中學、青年女性領導力中學(Young Woman Leadership School)等少數幾所，還不包括華生最多、採取就近入學制度的第157與190中學，然而，擇優錄取的大原則一定要保住，否則很難保證往更不利的方向發展。

另一位學區華裔委員張Ted則持反對意見，表示有許多申請個別教育計畫(IEP)的孩子，州考都不及格，篩選制會進一步邊緣化這些需要幫助的學生，也降低校園多元化。

在會中發言的森林小丘居民臧東慧表示，篩選制度在疫情期間取消，是因當時學校無法正常運作，學生沒有考試成績，如今進入後疫情時代，無理由不恢復篩選制度，他不同意會造成族裔隔離的說法，皆在為學生創造更良好的學術項目及整體環境，有家長抱怨孩子報不上特殊項目，那就應該增加更多特殊項目，而非取消對於該項目的篩選制度。此外，如果篩選制度被廢，那入學後分配、有大量亞裔生的榮譽班(honor class)，難保不成為下一個刀口。