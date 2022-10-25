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中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

布碌崙第20學區委員會挺篩選

記者胡聲橋╱紐約報導
第20學區委員會主席斯托(Steve Stowe)發言。(取自第20學區網站)
第20學區委員會主席斯托(Steve Stowe)發言。(取自第20學區網站)

布碌崙(布魯克林)有大量華裔居民的第20學區最近通過決議，要求恢復初中錄取的篩選制，取消抽籤錄取。教育局將初中錄取規定下放，該學區此舉是為了敦促學區內各校校長取消抽籤錄取。

布碌崙(布魯克林)第20學區近日對一項名為「要求第20學區加快實施初中入學通過成績篩選計畫」的決議進行表決。該學區委員會11名委員中有七名參加表決，最後以六票贊成，一票反對通過該決議。華裔委員趙愷文(Kevin Zhao)投了贊成票。

趙愷文介紹，根據市教育局數據，實行抽籤錄取以來，亞裔學生有30%最後都沒有被自己選擇的學校錄取，而就全體學生而言，這個比率約為15%。亞裔家庭無疑是抽籤錄取最大的受害者。眾多華社組織和家長多次舉行示威。

最終，市教育局雖然決定在高中錄取中仍採取抽籤錄取，但卻採用分層抽籤錄取的方法，比如說，將94分以上的學生放在一起抽籤，抽不中的再到下一層抽籤。這種方法大大減少將所有良莠不一的學生在一起抽籤的弊端。

不過，這種方法僅限於高中錄取。對於初中，市教育局將權力下放學區。趙愷文說，正因為如此，第20學區委員會通過此決議，推動學區內更多學校取消初中入學抽籤錄取。

第20學區包括戴克高地(Dyker Heights)、班森賀、貝瑞吉(Bay Ridge)和日落公園的一部分，其中有許多華裔居民，該學區一直反對和抵制抽籤錄取。但布碌崙也有情況完全不同的學區，比如15學區的教育理念就非常激進，大力支持抽籤錄取。

學區 教育局 布碌崙

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