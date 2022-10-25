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國王高速路建遊民所 寇頓30日集會抗議

記者胡聲橋╱紐約報導
州眾議員寇頓將組織周日集會，抗議在國王高速路建遊民所。圖為日前相關示威。(南布碌崙社區聯盟提供)
州眾議員寇頓將組織周日集會，抗議在國王高速路建遊民所。圖為日前相關示威。(南布碌崙社區聯盟提供)

眾議員寇頓(William Colton)宣布將於30日(周日)下午2時組織示威集會，抗議在布碌崙(布魯克林)國王高速路(King's Highway)137號興建遊民所。示威的地點在國王高速路夾西13街處。寇頓希望更多華人參加集會，共同反對修建這處遊民所。

國王高速路夾西13街處附近有多所學校，周圍居民抱怨，一旦建起遊民所，不僅破壞社區安寧，更擔心會影響孩子們上學。寇頓聲明指，選擇在國王高速路修建遊民所完全不合適，也不合理。沒有人仔細研究過是否應該在這裡建遊民所。

寇頓說，他不是反對無家可歸者。「我們要求一個永久的解決方案，而不是一個臨時的解決方案」。他認為，這種臨時性的遊民所無法解決遊民問題，只會給周邊居民增添負擔和煩惱，要解決遊民問題，就必須為他們提供長期和穩定的住處。

按照市政府目前的計畫，遊民所將通過一個由第三方、有限公司組成的網絡，由開發商興建，寇頓認為這種做法造價昂貴，完全是浪費納稅人的錢，把造福遊民的項目變成了一些人撈錢的途徑。

國王路137號場址因雜草叢生，垃圾和老鼠問題，存在嚴重的健康隱患。樓宇局(DOB)檢查後向業主發出了ECB違規通知，原因是沒有維護圍欄。

紐約市原計畫在布碌崙南部的巴斯海灘(Bath Beach)和國王高速路興建兩處遊民所，在寇頓和當地居民持續抗議下，巴斯海灘遊民所項目已經取消。寇頓希望華裔居民再次站出來發表意見，取消國王高速路遊民所項目，「不達目的，誓不罷休」。

遊民 布碌崙 眾議員

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